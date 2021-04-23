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Конфликт в Донбассе ,  
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Украина предложила Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией

Биньямину Нетаньяху
Биньямину Нетаньяху (Фото: Yonatan Sindel / AP)

Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником во время переговоров Киева с Москвой. Об этом в эфире телеканала i24News заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.

«Рад сообщить, что премьер-министр не сказал «нет». Он заявил, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он продемонстрировал свой интерес и желание помочь», — рассказал Корнийчук.

По его словам, предложение было сделано Нетаньяху, поскольку у израильского премьера хорошие отношения и с российским президентом Владимиром Путиным, и с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Ранее Зеленский после обострения ситуации в Донбассе предложил Путину встретиться «в одной из точек Донбассе, где идет война». В ответ Путин заявил, что ситуацию вокруг Донбасса стоит в первую очередь обсуждать с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В случае, если Зеленский захочет обсудить двусторонние отношения России и Украины, то Москва примет Зеленского «в любое удобное для него время», отмечал российский президент.

Нетаньяху регулярно контактирует с российским лидером. Так, в феврале они обсуждали по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, в ноябре 2020-го — возможную поставку российской вакцины от коронавируса в Израиль.

Нетаньяху посещал Украину в августе 2019 года. Это был первый визит израильского премьера в Киев за 20 лет. В ходе встречи Зеленский поблагодарил его за поддержку территориальной целостности Украины и непризнание Крыма российским, а также призвал премьер-министра Израиля признать голодомор 1932–1933 годов геноцидом против украинского народа.

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