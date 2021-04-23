Украина предложила Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией

Биньямину Нетаньяху (Фото: Yonatan Sindel / AP)

Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником во время переговоров Киева с Москвой. Об этом в эфире телеканала i24News заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.

«Рад сообщить, что премьер-министр не сказал «нет». Он заявил, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он продемонстрировал свой интерес и желание помочь», — рассказал Корнийчук.

По его словам, предложение было сделано Нетаньяху, поскольку у израильского премьера хорошие отношения и с российским президентом Владимиром Путиным, и с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский после обострения ситуации в Донбассе предложил Путину встретиться «в одной из точек Донбассе, где идет война». В ответ Путин заявил, что ситуацию вокруг Донбасса стоит в первую очередь обсуждать с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В случае, если Зеленский захочет обсудить двусторонние отношения России и Украины, то Москва примет Зеленского «в любое удобное для него время», отмечал российский президент.