Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху (Фото: Kobi Gideon / GPO / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Израиль регулярно атакует территорию Сирии, мотивируя это оборонительными действиями против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Часть территории Сирии (Голанские высоты) оккупирована Израилем. Последняя атака израильской армии состоялась 4 февраля.

Россия является союзником президента Сирии Башара Асада. В стране находятся две российские военные базы. Вооруженные силы России помогают сирийской армии в борьбе с террористическими формированиями на территории республики.