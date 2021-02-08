Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 74,26 (-0,85) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 89,4 (-0,48) Инвестиции, 13:58
Конструктор развлечений: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада РБК Стиль и LG SIGNATURE, 19:56 В ОНК описали условия содержания Ефремова в СИЗО «Водник» в Москве Общество, 19:54 Глава РФС не увидел в лимите на легионеров помеху развитию футбола Спорт, 19:47 В Москве электричка насмерть сбила мужчину Общество, 19:35 Новый Kia Sportage получит салон в стиле Sorento и измененный логотип Авто, 19:33 Кузовлев не вошел в обновленный состав правления ВЭБа Бизнес, 19:30 Банки раздают кредиты иностранцам, рекорд смертности. Главные новости РБК Общество, 19:24 Ковальчук пропустит неделю из-за травмы Спорт, 19:23 Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Политика, 19:22 В декабре смертность в Москве выросла на 56% из-за COVID-19 Общество, 19:13 Швеция, Польша и ФРГ объявили о высылке российских дипломатов Политика, 19:10 Дюков выступил против расширения Премьер-лиги Спорт, 19:03 Суд сократил арест главреду «Медиазоны» до 15 суток Общество, 18:59 Третьяк назвал альтернативные «Катюше» песни для замены гимна Спорт, 18:59
Политика ,  
0 

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху (Фото: Kobi Gideon / GPO / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Израиль регулярно атакует территорию Сирии, мотивируя это оборонительными действиями против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Часть территории Сирии (Голанские высоты) оккупирована Израилем. Последняя атака израильской армии состоялась 4 февраля.

Иран заподозрил Израиль в подготовке провокаций
Политика
Мохаммад&nbsp;Джавад Зариф

Россия является союзником президента Сирии Башара Асада. В стране находятся две российские военные базы. Вооруженные силы России помогают сирийской армии в борьбе с террористическими формированиями на территории республики.

Предыдущий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в ноябре прошлого года. Тогда они обсудили возможную поставку российской вакцины от коронавируса в Израиль.

Владимир Путин Биньямин Нетаньяху Израиль Ближний Восток
Материалы по теме
Путин обсудил с Нетаньяху возможность поставки «Спутник V» в Израиль
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону примирение Израиля и ОАЭ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter