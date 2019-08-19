Зеленский попросил Нетаньяху признать голодомор геноцидом

На брифинге с премьер-министром Израиля президент Украины Зеленский призвал его признать голодомор геноцидом украинского народа. Глава израильского правительства посещает Украину впервые за 20 лет

Владимир Зеленский (слева) и Биньямин Нетаньяху (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В Киеве в понедельник, 19 августа, прошли переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского. Президент отметил, что визит главы израильского правительства является важной вехой в двусторонних отношениях, так как Нетяньяху не был на Украине «аж 20 лет». Последний раз он приезжал в марте 1999 года. Нынешний визит продлится два дня.

В ходе брифинга для журналистов в Мариинском дворце Зеленский отметил, что Израиль остается ключевым торговым партнером Украины в регионе Ближнего Востока, товарооборот превысил $1 млрд (трансляция брифинга велась в Facebook Офиса президента)

Помимо обсуждения экономических отношений Зеленский отметил давние исторические связи двух стран. «Наши народы пережили все трагедии новейшей истории — голодомор и холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим <...> Я обратился к израильской стороне с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в понедельник вместе с израильским премьером они посетят мемориал Бабий Яр. Там тысячи евреев были убиты нацистами и их коллаборантами, напомнил на брифинге Нетяньяху. Израильский премьер на брифинге предложение Зеленского не прокомментировал.

Геноцидом голодомор признает несколько стран. В частности, в ноябре 2018 года занимавший тогда пост председателя Верховной рады Андрей Парубий получил решение сената Польши о признании голодомора геноцидом украинского народа. В сентябре того же года сенат конгресса США утвердил резолюцию, в которой голод в 1932–1933 годах на Украине признал геноцидом украинского народа. Однако полный состав сената эту резолюцию пока не рассматривал.