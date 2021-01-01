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Пандемия коронавируса ,  
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Путин обсудил с Нетаньяху возможность поставки «Спутник V» в Израиль

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху (Фото: Jim Hollander / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Среди прочего стороны обсудили возможную поставку российской вакцины от коронавируса в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле», — сказано в сообщении.

Стороны обменялись мнениями об ограничительных и профилактических мерах для борьбы с распространением коронавируса.

Также Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В начале ноября президент обсудил возможную поставку российской вакцины со своим аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Кроме того, Россия договорилась о поставках отечественной вакцины с Венгрией, которая стала первой страной ЕС, решившей принять участие в испытаниях «Спутник V». В ответ Еврокомиссия обещала в случае приобретения российской вакцины принять меры в отношении Венгрии. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что вакцина должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза.

Первой страной, которая получила партию российской вакцины, стала Белоруссия. В январе начнутся поставки отечественной вакцины в Венесуэлу.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Владимир Путин Биньямин Нетаньяху вакцина
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