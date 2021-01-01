Путин обсудил с Нетаньяху возможность поставки «Спутник V» в Израиль

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху (Фото: Jim Hollander / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Среди прочего стороны обсудили возможную поставку российской вакцины от коронавируса в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле», — сказано в сообщении.

Стороны обменялись мнениями об ограничительных и профилактических мерах для борьбы с распространением коронавируса.

Также Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.