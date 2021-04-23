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Политика ,  
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Турецкая Roketsan показала ролик с уничтожением системы «Панцирь» с дрона

Турецкая оборонная корпорация Roketsan, которая производит рактные системы, продемонстрировала видеоролик с испытаниями нового беспилотника Akinci, в котором тот уничтожает цель, напоминающую российский комплекс ПВО «Панцирь-С1». Видео было опубликовано в Twitter компании.

Однако в оригинальном ролике испытаний, размещенном компанией-разработчиком дрона Baykar, момент с уничтожением техники отсутствовал. Bayktar сообщила об успешном испытании беспилотника Akinci в Twitter 22 апреля, на следующий день соответствующее сообщение появилось на сайте корпорации. Видео в Twitter Rokestan появилось спустя 14 часов после первого сообщения Baykar.

В ходе испытаний дрона был впервые использована система с лазерным наведением МАМ-Т, MAM-L и MAM-C, которые производит Rokestan. Ракеты, выпущенные из Akinci, поразили цель «с максимальной точностью», сообщала Baykar.

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» российской разработки, предназначен для использования против воздушных целей, включая низколетящие, а также для уничтожения наземных (надводных) целей и живой силы противника.

Система может производиться в стационарном виде, на гусеничном и колесном ходу, а также на кораблях.

Турция продала Украине партию ударных беспилотников
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БПЛА Bayraktar TB2

10 апреля министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Туреции Хулуси Акар подтвердили двухсторонние намерения о покупке турецких дронов «Bayraktar», которые выпускает Baykar. Cоглашения были подписаны сторонами в декабре 2020 года.

Позже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал продажу боевых беспилотников сделкой «не против России».

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15 декабря прошлого года Украина и Турция договорились о производстве ударных беспилотников для украинской армии. Первая партия из шести беспилотников была продана Украине в январе 2019 года, в соответствии с договоренностями бывшего президента Украины Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция «Панцирь-С1» дроны испытания
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