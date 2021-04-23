Турецкая Roketsan показала ролик с уничтожением системы «Панцирь» с дрона
Турецкая оборонная корпорация Roketsan, которая производит рактные системы, продемонстрировала видеоролик с испытаниями нового беспилотника Akinci, в котором тот уничтожает цель, напоминающую российский комплекс ПВО «Панцирь-С1». Видео было опубликовано в Twitter компании.
Однако в оригинальном ролике испытаний, размещенном компанией-разработчиком дрона Baykar, момент с уничтожением техники отсутствовал. Bayktar сообщила об успешном испытании беспилотника Akinci в Twitter 22 апреля, на следующий день соответствующее сообщение появилось на сайте корпорации. Видео в Twitter Rokestan появилось спустя 14 часов после первого сообщения Baykar.
В ходе испытаний дрона был впервые использована система с лазерным наведением МАМ-Т, MAM-L и MAM-C, которые производит Rokestan. Ракеты, выпущенные из Akinci, поразили цель «с максимальной точностью», сообщала Baykar.
Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» российской разработки, предназначен для использования против воздушных целей, включая низколетящие, а также для уничтожения наземных (надводных) целей и живой силы противника.
Система может производиться в стационарном виде, на гусеничном и колесном ходу, а также на кораблях.