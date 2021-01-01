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Украина и Турция договорились о производстве ударных беспилотников

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал с турецкими компаниями соглашения о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Украины.

«Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с Президентом Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром», — уточняется в сообщении.

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Таран также подчеркнул, что в соглашениях речь идет о проектах, которые призваны «радикальным образом» усилить возможности Военно-морских сил Украины для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе. По его словам, это первые сделки на товары военного назначения, заключенные военным ведомством Украины.

В 2019 году Украина приобрела шесть турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Тогда экс-президент Петр Порошенко заявил, что данное соглашение соответствует стратегическому курсу Украины по вступлению в НАТО.

Турция Украина беспилотники
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