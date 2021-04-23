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Пандемия коронавируса ,  
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Япония введет режим ЧС в Токио и еще в трех префектурах

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Власти Японии объявили о режиме чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения COVID-19 в Токио и префектурах Осака, Киото и Хиого на западе страны. Об этом сообщает японское агентство новостей Kyodo.

«Объявление чрезвычайной ситуации охватит примерно четверть 126-миллионного населения Японии, в местах, где сосредоточено около трети ее экономики», — говорится в сообщении агентства.

Kyodo сообщает, что окончательное решение о введении ЧС принял премьер-министр Японии Есихидэ Суга на заседании рабочей группы по COVID-19 вечером 23 апреля.

«Мы должны принять решительные меры, пока многие люди отдыхают во время «золотой недели», чтобы взять вирус под контроль», — сказал Суга. Золотой неделей в Японии называют период с 29 апреля по 5 мая, на который выпадают сразу несколько национальных праздников, в том числе День рождения предшествующего императора Японии (29 апреля), День конституции (3 мая), День зелени (4 мая) и День детей (5 мая).

Чрезвычайные меры будут действовать с 25 апреля по 11 мая. Будут запрещены массовые мероприятия с участием зрителей, закрыты универмаги, а также бары и рестораны, где продают алкоголь. Прочим заведениям общепита нужно будет закрываться в 8 вечера. Власти также сократят число рейсов общественного транспорта.

По информации японского Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, около 80% всех новых случаев COVID-19 в Осаке и Хиого связаны с британским штаммом коронавируса. Также быстро этот вариант вируса распространяется в Токио.

Абэ ввел режим ЧС в семи регионах Японии
Общество
Фото: Carl Court / Getty Images

7 апреля 2020 года в Японии впервые был введен режим ЧС из-за распространения COVID-19. Об этом объявил предыдущий премьер-министр страны Синдзо Абэ. Тогда ЧС касался префектуры Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хиого и Фукуока. Ограничивалась работа школ, посещения предприятий и других публичных объектов. Уже 16 апреля Абэ расширил режим ЧС на всю территорию Японии. 21 марта режим ЧС прекратил свое действие в стране. Решение было принято в связи со снижением числа новых зарегистрированных случаев заражения COVID-19.

Первые случаи заражения людей британским штаммом коронавируса были зафиксированы в Японии в конце декабря прошлого года. Все заболевшие тогда посещали Великобританию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии за последние сутки зафиксировано 5,5 тыс. новых случаев COVID-19, 41 человек умер от заболевания. Всего коронавирус с начала эпидемии в стране выявили у 553 тыс. человек. Погибли от болезни более 9,7 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Япония ограничения коронавирус Токио ЧС
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