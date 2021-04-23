Япония введет режим ЧС в Токио и еще в трех префектурах

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Власти Японии объявили о режиме чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения COVID-19 в Токио и префектурах Осака, Киото и Хиого на западе страны. Об этом сообщает японское агентство новостей Kyodo.

«Объявление чрезвычайной ситуации охватит примерно четверть 126-миллионного населения Японии, в местах, где сосредоточено около трети ее экономики», — говорится в сообщении агентства.

Kyodo сообщает, что окончательное решение о введении ЧС принял премьер-министр Японии Есихидэ Суга на заседании рабочей группы по COVID-19 вечером 23 апреля.

«Мы должны принять решительные меры, пока многие люди отдыхают во время «золотой недели», чтобы взять вирус под контроль», — сказал Суга. Золотой неделей в Японии называют период с 29 апреля по 5 мая, на который выпадают сразу несколько национальных праздников, в том числе День рождения предшествующего императора Японии (29 апреля), День конституции (3 мая), День зелени (4 мая) и День детей (5 мая).

Чрезвычайные меры будут действовать с 25 апреля по 11 мая. Будут запрещены массовые мероприятия с участием зрителей, закрыты универмаги, а также бары и рестораны, где продают алкоголь. Прочим заведениям общепита нужно будет закрываться в 8 вечера. Власти также сократят число рейсов общественного транспорта.