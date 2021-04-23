Эксперты оценили планы ГИБДД о новых штрафах

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Идея оперативного контроля технического состояния правильная, однако она требует корректировок. Так заявил РБК координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов, комментируя проект постановления МВД о новом «перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». О проекте ранее писала газета «Коммерсантъ».

Согласно проекту, штраф может грозить водителю, если тот использует шипованные шины летом и летнюю резину зимой. Кроме того, основанием для штрафа могут стать отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар, отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности и наличие закрывающих обзор «предметов».

По словам Шкуматова, проект ГИБДД ссылается на два «абсурдных» документа: нормы технического состояния автомобиля, которые не менялись с 1993 года, и технический регламент Таможенного союза, который распространил требования к новым автомобилям на старые автомобили.

Шкуматов призвал актуализировать требования к техническому состоянию автомобилей. Кроме того, по его словам, «технические регламенты нужно отменять для тех, кто эксплуатирует автомобили, и применять его только для производителей». Если это сделать, то предложения ГИБДД будут направленны на повышение безопасности дорожного движения.

В противном случае, по словам Шкуматова, 100% автомобилистов станут нарушителями, поскольку будут запрещены аксессуары, которые крепятся к лобовому стеклу: транспондеры, присоски, видеорегистраторы, кроме тех, которые в зеркале.