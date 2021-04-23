Эксперты оценили планы ГИБДД о новых штрафах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 76,42 (-0,4) Инвестиции, 22 апр, 12:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 92,04 (-0,25) Инвестиции, 22 апр, 12:52
Слушаем шестой эпизод подкаста «РБК Стиль» — об институте брака Стиль, 13:43 Как передать функциональный бизнес наследникам РБК и СберПервый, 13:43 Попова сообщила о выявлении штаммов из Британии и ЮАР в 51 регионе России Общество, 13:41 В МВД ответили на жалобу координатора штаба Навального на пытки Политика, 13:40 Эксперты объяснили необходимость тестов на COVID-19 после вакцинации Общество, 13:38 Суду Нидерландов рекомендовали присудить ЮКОСу победу в споре с Россией Экономика, 13:32 Банк России повысил ставку сразу до 5% Финансы, 13:30 Путин согласился объявить выходные с 1 по 10 мая Общество, 13:19 Что мешает ПИФам стать удобным инструментом инвестирования в имущество Pro, 13:15 Власти Баварии разрешили провести матчи Евро в Мюнхене со зрителями Спорт, 13:15 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 13:14 Программе льготной ипотеки исполнился год: главные факты Недвижимость, 13:10 Загитова анонсировала «настоящее шоу» на «Вечернем Урганте» Спорт, 13:09 Кремль заявил, что Путин и Лукашенко не обсуждали базу в Белоруссии Политика, 13:07
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,99 -0,56% EUR/RUB ₽90,37 -0,29% EUR/USD $1,21 +0,29%
Общество ,  
0 

Эксперты оценили планы ГИБДД о новых штрафах

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Идея оперативного контроля технического состояния правильная, однако она требует корректировок. Так заявил РБК координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов, комментируя проект постановления МВД о новом «перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». О проекте ранее писала газета «Коммерсантъ».

Согласно проекту, штраф может грозить водителю, если тот использует шипованные шины летом и летнюю резину зимой. Кроме того, основанием для штрафа могут стать отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар, отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности и наличие закрывающих обзор «предметов».

По словам Шкуматова, проект ГИБДД ссылается на два «абсурдных» документа: нормы технического состояния автомобиля, которые не менялись с 1993 года, и технический регламент Таможенного союза, который распространил требования к новым автомобилям на старые автомобили.

Шкуматов призвал актуализировать требования к техническому состоянию автомобилей. Кроме того, по его словам, «технические регламенты нужно отменять для тех, кто эксплуатирует автомобили, и применять его только для производителей». Если это сделать, то предложения ГИБДД будут направленны на повышение безопасности дорожного движения.

В противном случае, по словам Шкуматова, 100% автомобилистов станут нарушителями, поскольку будут запрещены аксессуары, которые крепятся к лобовому стеклу: транспондеры, присоски, видеорегистраторы, кроме тех, которые в зеркале.

CМИ узнали о планах ГИБДД ввести новые штрафы
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Запрет прикреплять предметы на лобовое стекло — избыточная мера, поскольку нет статистики о количестве связанных с этим аварий. Об этом сообщил РБК заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов.

Читайте на РБК Pro
Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей» Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Как пресечь виктимблейминг в коллективе — инструкция РБК Pro: суды обязывают компании индексировать зарплаты. Что делать

«Все-таки не надо делать из водителей идиотов. Все они проходили медицинскую комиссию и вешают предметы там, где они действительно не мешают», — сказал он.

При этом Холодов назвал правильным проверку технического состояния автомобиля. Однако он отметил, что этим следует заниматься при техосмотре, этим не должны заниматься сотрудники ГИБДД. «Все равно будут какие-то акции, рейды, охота на ведьм. Этот путь приведет к социальным конфликтам, а не к повышению безопасности дорожного движения», — считает Холодов.

Комментируя возможный штраф за использование шипованной шины летом, а летней зимой, Холодов сослался на различие климатических зон в России. «Если мы представим человека, который на своей машине поехал из Мурманска в Крым, особенно в межсезонье, то получается, ему придется везти с собой второй комплект резины и переобуваться на границе каких-нибудь регионов», — сказал он.

Холодов отметил, что идея ГИБДД о штрафах за использование зимней резины летом может быть связана с тем, что шипы могут изнашивать верхний слой асфальта.

Большинство новых запретов взято из техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года. При выявлении нарушения из этого списка инспектор будет оформлять протокол по ст. 12.5 КоАП, которая предусматривает наказание от штрафа в размере 500 руб. до лишения прав.

ГИБДД МВД эксперты ПДД
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,99 -0,56% EUR/RUB ₽90,37 -0,29% EUR/USD $1,21 +0,29%
Материалы по теме
CМИ узнали о планах ГИБДД ввести новые штрафы
Общество
ГИБДД объяснила сложность изменения ПДД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter