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Общество ,  
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Во Владивостоке открыли мемориальные доски в честь визитов лидеров КНДР

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во Владивостоке открыли памятную доску в честь визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморье. Об этом говорится на сайте администрации Приморского края. Как уточняет «РИА Новости», также была открыта доска в честь визита в Россию в 2002 году северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Мемориальные доски открылись на здании железнодорожного вокзала. На памятных досках указаны даты, когда там останавливались северокорейские лидеры: 23 и 24 августа 2002 года — Ким Чен Ир, 24 и 26 апреля 2019 года — Ким Чен Ын.

Как в России встретили Ким Чен Ына. Фоторепортаж
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На церемонии открытия приняли участие представители генконсульства КНДР во Владивостоке, правительства Приморского края и администрации города.

Зампред губернатора Приморского края Константин Шестаков заявил, что региону неоднократно выпадала честь принять руководителей Северной Кореи. «Все эти визиты заложили прочный фундамент в развитие и укрепление дружеских связей и добрососедских отношений с нашим регионом», — сказал он.

В апреле 2019 года Ким Чен Ын, как и предыдущие лидеры КНДР, приехал в Россию на поезде. Его встретили губернатор Приморья Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов и другие. 25 апреля глава КНДР встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер стал шестым главой государства, встретившимся с Ким Чен Ыном. До этого Путин трижды встречался с его отцом Ким Чен Иром. 

КНДР Владивосток Приморский край Ким Чен Ир Ким Чен Ын
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