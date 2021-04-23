Во Владивостоке открыли мемориальные доски в честь визитов лидеров КНДР

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во Владивостоке открыли памятную доску в честь визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморье. Об этом говорится на сайте администрации Приморского края. Как уточняет «РИА Новости», также была открыта доска в честь визита в Россию в 2002 году северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Мемориальные доски открылись на здании железнодорожного вокзала. На памятных досках указаны даты, когда там останавливались северокорейские лидеры: 23 и 24 августа 2002 года — Ким Чен Ир, 24 и 26 апреля 2019 года — Ким Чен Ын.

На церемонии открытия приняли участие представители генконсульства КНДР во Владивостоке, правительства Приморского края и администрации города.

Зампред губернатора Приморского края Константин Шестаков заявил, что региону неоднократно выпадала честь принять руководителей Северной Кореи. «Все эти визиты заложили прочный фундамент в развитие и укрепление дружеских связей и добрососедских отношений с нашим регионом», — сказал он.