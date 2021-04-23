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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре объяснили, почему привившихся просят сдавать ПЦР-тест

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Определенные санитарные требования предусматривают обязательную сдачу теста на COVID-19 в некоторых ситуациях, разделения на привитых и непривитых там нет. Об этом, как передает «РИА Новости», заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Они (санитарные требования. — РБК) предписывают сдавать ПЦР-тест, например, при госпитализации, есть организации, которые еженедельно тестируют своих сотрудников. В этих санитарных требованиях нет дифференциации на тех, кто прошел вакцинацию, и кто не прошел», — пояснила Плоскирева.

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Фото:Тимур Батыршин / РИА Новости

По данным оперативного штаба, в России на сегодняшний день проведено 126,8 млн тестов на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что примерно у каждого десятого человека в мире, сделавшего прививку от коронавируса, не вырабатываются антитела. Она добавила, что такая пропорция наблюдается с любыми вакцинами. В апреле директор разработавшего «ЭпиВакКорону» центра «Вектор» Ринат Максютов назвал заболевание части добровольцев после вакцинации «обычным явлением».

В конце марта московские власти сообщали о случаях заболевания после прививки. Коронавирус обнаружили у 1 тыс. привившихся москвичей. Большинство заболевших после вакцинации — 76% — переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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