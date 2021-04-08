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Пандемия коронавируса ,  
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«Вектор» сообщил о случаях заболевания COVID-19 после вакцинации

Часть добровольцев во время испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» заболели COVID-19 после вакцинации. Однако это особенность всех вакцин против этого вируса. Об этом рассказал директор центра Ринат Максютов, передает газета «Известия».

«После вакцинации случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса», — сказал он.

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Фото:Claudia Alba / Global Look Press

По словам Максютова, во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой дозы заболели 20.

Специалист пояснил, что большинство подобных случаев связано с тем, что после первого укола вакцины не прошло 42 дня, и у пациентов еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ. Он добавил, что среди населения всегда есть 10% невосприимчивых к любым вакцинам, в том числе от коронавируса.

Максютов указал, что вакцину «Вектора» можно использовать для повторной прививки, ревакцинации. «Сама повторная прививка может применяться как после вакцинации любыми вакцинами для профилактики COVID-19, так и для переболевших», — уточнил директор.

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«ЭпиВакКорона» — вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ранее руководитель научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов сообщил, что у получивших вакцину в 94% случаев вырабатываются антитела. Семенов также сообщил, что вакцина «ЭпиВакКорона» защитит привившегося от коронавируса как минимум на год.

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Источник: JHU
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