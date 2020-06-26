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Пандемия коронавируса ,  
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Ученый сообщил о случаях смертей от COVID с отрицательными ПЦР-тестами

Об этом заявил доктор биологических наук, директор «Центра внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» Владимир Малахов, ссылаясь на данные из обзора компании Boston Consulting Group (BCG), передает «Медвестник».

«Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.

В июне этого года BCG опубликовала отчет «Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией». В нем говорится, что в апреле и мае смерть от коронавируса, подтвержденного ПЦР-тестом, зарегистрировали в 2960 случаях, 602 других летальных случая за тот же период были зафиксированы без ПЦР-теста, однако у этих пациентов была клиническая картина COVID-19. Таким образом, в апреле-мае зарегистрировали 3562 умерших от коронавирусной инфекции, доля жертв без ПЦР-теста от этого числа составляет 16,9%. BCG указывает, что приводимая в отчете информация основана на анализе публично доступных данных и экспертных интервью.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Материал дополняется.

Теги: Москва, коронавирус, COVID-19
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