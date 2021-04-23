Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В мае россиян ожидают длинные выходные и сокращенный рабочий день, напомнил Роструд, передает «РИА Новости».

Согласно производственному календарю, 1 и 9 мая являются праздничными нерабочими днями. Так, в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы россиян ожидают длинные выходные, которые продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно.

«При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», — отметили в Роструде.

В ведомстве напомнили, что 30 апреля будет предпраздничный день, поэтому продолжительность рабочего дня сократится на час.