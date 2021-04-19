Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники

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Прохладная погода конца апреля затронет начало майских праздников, однако после 4 — 5 мая воздух начнет прогреваться. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Последняя декада апреля будет достаточно прохладной и «хвост» этой прохлады заденет майские праздники. Ночью будет от плюс 1 до плюс 6, днем от плюс 10 до плюс 15, не обойдется без осадков. Это примерно на 1 — 2 градуса ниже климатической нормы», — уточнил он. По словам Тишковца, 4— 5 мая температура начнет повышаться, а ко Дню Победы может достигнуть плюс 20 градусов.

При этом синоптик отметил, что это лишь предварительные данные, поскольку основательно о температурах можно будет говорить лишь за 3 —5 суток.

Главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в последнюю декаду апреля в Мосве будут дожди и более низкая температура, чем та, что наблюдалась в середине месяца. «Преобладающая температура будет не выше 15 градусов. И есть большая вероятность, что с такой температурой и погодными условиями мы войдем в начало мая», — отметила Позднякова.