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Общество ,  
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Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Прохладная погода конца апреля затронет начало майских праздников, однако после 4 — 5 мая воздух начнет прогреваться. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Последняя декада апреля будет достаточно прохладной и «хвост» этой прохлады заденет майские праздники. Ночью будет от плюс 1 до плюс 6, днем от плюс 10 до плюс 15, не обойдется без осадков. Это примерно на 1 — 2 градуса ниже климатической нормы», — уточнил он. По словам Тишковца, 4— 5 мая температура начнет повышаться, а ко Дню Победы может достигнуть плюс 20 градусов.

При этом синоптик отметил, что это лишь предварительные данные, поскольку основательно о температурах можно будет говорить лишь за 3 —5 суток.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в последнюю декаду апреля в Мосве будут дожди и более низкая температура, чем та, что наблюдалась в середине месяца. «Преобладающая температура будет не выше 15 градусов. И есть большая вероятность, что с такой температурой и погодными условиями мы войдем в начало мая», — отметила Позднякова.

По ее словам, температура на майские праздники будет ниже нормы примерно на 1 градус, а также чуть более облачной и сырой. Однако, по ее словам, «солнце тоже будет, и в целом, такая обстановка не помешает нашему отдыху».

Метеорологи сообщили о приходе в центральную Россию осенней погоды
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее метеорологи сообщили о приходе в центральную Россию осенней погоды. «Период аномально теплой погоды в Центральной России завершается, и в предстоящую неделю в регион нагрянет настоящая осень», — говорил Тишковец. По его словам, причиной похолодания станет балканский циклон, который несет с собой сильные дожди.

16 апреля Гидрометцентр сообщал, что в ночь на 20 апреля в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина указывала, что температура в это время может опуститься до минус 1 градуса. В качестве причины она называла приход скандинавского циклона, который вытеснит теплые антициклоны. Позже в Гидрометцентре предупредили о дожде и мокром снеге в Москве 20 и 21 апреля.

погода майские праздники «Фобос» Московское метеобюро новости
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