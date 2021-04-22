В Минтруде сообщили о предложениях продлить майские праздники

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Министерство труда рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков, передает «РИА Новости».

По словам министра, предложения, в том числе от депутатского корпуса, еще находятся на рассмотрении. По ним решения еще не были приняты.

В середине апреля издание Octagon со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщало, что правительство и администрация президента изучают идею продлить майские праздники. По словам собеседников издания, подобный сценарий развития среди прочих подготовил для правительства Роспотребнадзор — в качестве возможной меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об обсуждении в Кремле и правительстве идеи сделать нерабочими дни между майскими праздниками.