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В Минтруде сообщили о предложениях продлить майские праздники

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Министерство труда рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков, передает «РИА Новости».

По словам министра, предложения, в том числе от депутатского корпуса, еще находятся на рассмотрении. По ним решения еще не были приняты.

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В середине апреля издание Octagon со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщало, что правительство и администрация президента изучают идею продлить майские праздники. По словам собеседников издания, подобный сценарий развития среди прочих подготовил для правительства Роспотребнадзор — в качестве возможной меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об обсуждении в Кремле и правительстве идеи сделать нерабочими дни между майскими праздниками.

Согласно опубликованному в декабре календарю Роструда, в 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Дни с 4 по 7 — официально рабочие дни.

Минтруд майские праздники выходные
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