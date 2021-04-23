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Минюст назвал сроки подготовки закона об ужесточении наказания за побои

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Поправки, согласно которым будет ужесточено наказание за домашние побои, если их нанес человек, ранее признанный виновным в административном правонарушении, внесут в Госдуму в ближайшие полгода. Об этом сообщил Минюст, пишет газета «Известия».

Поправки затронут ст. 116.1 УК (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному насилию). Внести их обязал Конституционный суд (КС), который признал статью нарушающей Основной закон.

В комитете Думы по госстроительству и законодательству заявили, что поправки вряд ли внесут и успеют рассмотреть до конца весенней сессии, которая завершается 24 июня. «Это очевидно. Мы рассмотреть этот законопроект не успеем. Это придется делать новому, восьмому созыву парламента, после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре», — сказал первый зампред комитета Михаил Емельянов.

Отказ уголовно наказывать уже судимых за побои признали неконституционным
Общество
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В начале апреля КС удовлетворил жалобу жительницы Оренбургской области Людмилы Саковой, которую систематически избивал проживавший с ней брат. В 2018 году мужчину привлекли к ответственности по ст. 6.1.1 КоАП (побои). В марте 2019 года его признали виновным уже по ст. 116.1 УК (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Однако, когда мужчина с непогашенной судимостью вновь предстал перед судом в октябре 2019 года, ему назначили более мягкое административное наказание по ст. 6.1.1 КоАП (побои), так как к административной ответственности за нанесение побоев он не привлекался уже больше года.

Пострадавшая предложила исключить из названия ст. 116.1 УК (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) слово «административному».

Суд согласился с ней, отметив, что повторное совершение преступления нельзя игнорировать. В КС считают, что это свидетельствует о повышенной общественной опасности человека и указывает на его склонность решать конфликты насилием.

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МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Общество
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

В апреле Верховный суд постановил запретить закрывать дела о побоях по примирению. В Думу должны внести изменения в статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, которые переведут дела о побоях, причинении легкого вреда здоровью и клевете без отягчающих обстоятельств из области частного обвинения в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения.

побои Госдума закон домашнее насилие
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