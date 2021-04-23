Минюст назвал сроки подготовки закона об ужесточении наказания за побои

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Поправки, согласно которым будет ужесточено наказание за домашние побои, если их нанес человек, ранее признанный виновным в административном правонарушении, внесут в Госдуму в ближайшие полгода. Об этом сообщил Минюст, пишет газета «Известия».

Поправки затронут ст. 116.1 УК (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному насилию). Внести их обязал Конституционный суд (КС), который признал статью нарушающей Основной закон.

В комитете Думы по госстроительству и законодательству заявили, что поправки вряд ли внесут и успеют рассмотреть до конца весенней сессии, которая завершается 24 июня. «Это очевидно. Мы рассмотреть этот законопроект не успеем. Это придется делать новому, восьмому созыву парламента, после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре», — сказал первый зампред комитета Михаил Емельянов.

В начале апреля КС удовлетворил жалобу жительницы Оренбургской области Людмилы Саковой, которую систематически избивал проживавший с ней брат. В 2018 году мужчину привлекли к ответственности по ст. 6.1.1 КоАП (побои). В марте 2019 года его признали виновным уже по ст. 116.1 УК (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Однако, когда мужчина с непогашенной судимостью вновь предстал перед судом в октябре 2019 года, ему назначили более мягкое административное наказание по ст. 6.1.1 КоАП (побои), так как к административной ответственности за нанесение побоев он не привлекался уже больше года.