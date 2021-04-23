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«Яндекс» назвал долю предпочитающих бумажные книги россиян

«Яндекс» YNDX ₽4 605 0% Купить
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Больше половины россиян (54%) предпочитают читать книги в бумажном виде. Это следует из данных опроса поискового сервиса «Яндекс», поступивших в РБК.

Электронные книги нравятся 30%, и только 15% слушают аудиокниги.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. человек.

Чаще всего россияне предпочитают читать вечером или ночью (об этом сообщили 74% респондентов) в будние дни (58%). В основном книги покупают в магазинах или скачивают в интернете, реже — берут в библиотеке.

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Фото:Вадим Жернов / ТАСС

Любимым поэтом участники опроса чаще всего называли Александра Пушкина, Сергея Есенина и Михаила Лермонтова, а писателем — Михаила Булгакова, Федора Достоевского и Стивена Кинга.

Топ поисковых запросов также показал любимые книги россиян за прошедший год. Чаще всего в 2020 году через «Яндекс» искали роман «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина. На втором по популярности месте — юмористическая проза «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, на третьем — «Исповедь узницы подземелья» Екатерины Мартыновой, автобиографичная история жертвы скопинского маньяка.

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Ранее исследование Ozon показало, что сказки и учебники в 2020 году стали самыми популярными у клиентов сервиса, которые приобретают книги на русском языке в дальнем зарубежье. Наиболее продаваемой книгой была детская энциклопедия «Секреты человека» Луи Стовелла. За ней следуют сказки «Самый лучший папа» французского писателя Рене Гуишу, «Мама всегда рядом» Вероник Каплэн и «Суперчервячок» Джулии Дональдсон.

«Яндекс» опрос книги
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