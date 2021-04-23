«Яндекс» назвал долю предпочитающих бумажные книги россиян

Любимым поэтом участники опроса чаще всего называли Александра Пушкина, Сергея Есенина и Михаила Лермонтова, а писателем — Михаила Булгакова, Федора Достоевского и Стивена Кинга.

Топ поисковых запросов также показал любимые книги россиян за прошедший год. Чаще всего в 2020 году через «Яндекс» искали роман «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина. На втором по популярности месте — юмористическая проза «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, на третьем — «Исповедь узницы подземелья» Екатерины Мартыновой, автобиографичная история жертвы скопинского маньяка.

Ранее исследование Ozon показало, что сказки и учебники в 2020 году стали самыми популярными у клиентов сервиса, которые приобретают книги на русском языке в дальнем зарубежье. Наиболее продаваемой книгой была детская энциклопедия «Секреты человека» Луи Стовелла. За ней следуют сказки «Самый лучший папа» французского писателя Рене Гуишу, «Мама всегда рядом» Вероник Каплэн и «Суперчервячок» Джулии Дональдсон.