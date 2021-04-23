«Яндекс» назвал долю предпочитающих бумажные книги россиян
Больше половины россиян (54%) предпочитают читать книги в бумажном виде. Это следует из данных опроса поискового сервиса «Яндекс», поступивших в РБК.
Электронные книги нравятся 30%, и только 15% слушают аудиокниги.
В опросе приняли участие 2,5 тыс. человек.
Чаще всего россияне предпочитают читать вечером или ночью (об этом сообщили 74% респондентов) в будние дни (58%). В основном книги покупают в магазинах или скачивают в интернете, реже — берут в библиотеке.