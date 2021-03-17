Сказки и учебники стали самыми популярными книгами на русском за рубежом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 16 мар, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 16 мар, 13:48
В Минэнерго рассказали о «срочных мерах» по сдерживанию цен на бензин Экономика, 09:19 Машина сбила троих человек на пешеходном переходе на юге Москвы Общество, 09:13 Россияне заявили о желании вернуть прежний пенсионный возраст и казнь Общество, 09:04 Уик-энд с кубанским характером: куда стоит отправиться именно вам. Тест РБК и Николаевские сыроварни, 08:59 В Общественной палате предложили ввести новую категорию льготников Общество, 08:56 Новый топливный кризис, санкции за «очернение Байдена». Главное за ночь Общество, 08:50 Какая участь ждет медиаимперию Руперта Мердока — The Economist Pro, 08:45 Радулов забил первый гол в матче НХЛ спустя полтора месяца после травмы Спорт, 08:43 Рособоронэкспорт заявил об учете членства Турции в НАТО при продаже С-400 Политика, 08:40 Сказки и учебники стали самыми популярными книгами на русском за рубежом Общество, 08:30 На какие импортные товары растет спрос у россиян РБК и Банк «Открытие», 08:30 Citigroup назвала сроки полной пропажи сигарет в Европе Общество, 08:29 РБК Pro: как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром Pro, 08:19 Тиньков назвал тройку будущих лидеров списка российских миллиардеров Бизнес, 08:12
Общество ,  
0 

Сказки и учебники стали самыми популярными книгами на русском за рубежом

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Детская литература стала самым популярным жанром у клиентов сервиса Ozon, которые приобретают книги на русском языке в дальнем зарубежье. Результаты исследования (есть у РБК) показывают, что в 2020 году самой продаваемой книгой стала детская энциклопедия «Секреты человека» Луи Стовелла. За ней следуют сказки «Самый лучший папа» французского писателя Рене Гуишу, «Мама всегда рядом» Вероник Каплэн и «Суперчервячок» Джулии Дональдсон.

В Ozon отметили, что на детскую литературу приходится 51% книг на русском языке, которые продают за рубежом. В сервисе предположили, что их могут покупать русскоязычные клиенты, которые хотят, чтобы дети не забывали или учили русский язык.

Интересует людей и мотивационная литература: «НИ СЫ» Джена Синсеро, «Хочу и буду» Михаила Лабковского.

Больше всего книг на русском купили клиенты в США (45%), Израиле (27%), Канаде (5%) и Великобритании (4%). При этом в Ozon отметили, что в разных странах у читателей свои предпочтения. Например, в Великобритании в топ-50 самых продаваемых книг — сразу три произведения Достоевского: «Братья Карамазовы», «Идиот» и «Бесы». В Германии среди самых популярных книг — руководства по повышению иммунитета, «Лолита» Набокова и мотивационная литература. В Китае предпочитают книги на русском про социализм, учебники физики и произведения писателя-концептуалиста Владимира Сорокина.

Книжная палата назвала самых издаваемых детских авторов в России
Бизнес
Корней Чуковский со своими юными читателями в Переделкино в 1959 году

Италия стала единственной крупной страной, где художественной литературы в топ-50 больше, чем детской. Самые продаваемые книги для взрослых читателей: «Чемодан» и «Иностранка» Сергея Довлатова, «Калигула» Альбера Камю и сборник стихов Федора Тютчева «Люблю глаза твои, мой друг».

В начале марта самых издаваемых писателей в России назвала Книжная палата. Как выяснилось, самые большие тиражи — именно у детских писателей. Среди них лидеры — Корней Чуковский, Елена Ульева и Холли Вебб. Самым издаваемым автором художественной литературы для взрослых стал Стивен Кинг, опередивший Дарью Донцову и Федора Достоевского.

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Как в России борются с харассментом и унижением на работе Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет Кто оказался незамеченным бенефициаром кризиса
книги детская литература Ozon
Материалы по теме
В России за год выпустили почти на 20% меньше книг
Технологии и медиа
Какие книги помогали россиянам пережить самоизоляцию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter