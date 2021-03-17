Сказки и учебники стали самыми популярными книгами на русском за рубежом

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Детская литература стала самым популярным жанром у клиентов сервиса Ozon, которые приобретают книги на русском языке в дальнем зарубежье. Результаты исследования (есть у РБК) показывают, что в 2020 году самой продаваемой книгой стала детская энциклопедия «Секреты человека» Луи Стовелла. За ней следуют сказки «Самый лучший папа» французского писателя Рене Гуишу, «Мама всегда рядом» Вероник Каплэн и «Суперчервячок» Джулии Дональдсон.

В Ozon отметили, что на детскую литературу приходится 51% книг на русском языке, которые продают за рубежом. В сервисе предположили, что их могут покупать русскоязычные клиенты, которые хотят, чтобы дети не забывали или учили русский язык.

Интересует людей и мотивационная литература: «НИ СЫ» Джена Синсеро, «Хочу и буду» Михаила Лабковского.

Больше всего книг на русском купили клиенты в США (45%), Израиле (27%), Канаде (5%) и Великобритании (4%). При этом в Ozon отметили, что в разных странах у читателей свои предпочтения. Например, в Великобритании в топ-50 самых продаваемых книг — сразу три произведения Достоевского: «Братья Карамазовы», «Идиот» и «Бесы». В Германии среди самых популярных книг — руководства по повышению иммунитета, «Лолита» Набокова и мотивационная литература. В Китае предпочитают книги на русском про социализм, учебники физики и произведения писателя-концептуалиста Владимира Сорокина.