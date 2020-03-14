При обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек

Фото: OIRSpox / Twitter

Пятеро человек пострадали в результате ракетного обстрела базы Кэмп-Таджи в Ираке, которая используется американской военной коалицией. Об этом сообщил ее официальный представитель полковник Майлз Кэггинс в Twitter.

По его словам, обстрел произошел 14 марта в 10:51 по иракскому времени (совпадает с московским). На территорию базы упали как минимум 25 снарядов.

В результате атаки пострадали трое американских военнослужащих и двое иракских военных. При этом Reuters со ссылкой на иракские власти сообщает, что было зафиксировано 33 ракетных пуска. Военные обнаружили в соседнем с базой районе Абу-Изам семь пусковых установок и 24 неиспользованных снаряда.

Это уже вторая атака на Кэмп-Таджи за последние три дня. Вечером 11 марта по базе было выпущено 15 ракет из систем залпового огня.