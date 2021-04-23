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Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил своего словацкого коллегу Эдуарда Хегера за высылку из Словакии трех российских дипломатов. Об этом Бабиш написал в Twitter, передает Ceske noviny.

«Большое спасибо. Я очень ценю этот сильный жест и позицию Словакии», — указал он.

МИД назвал высылку дипломатов из Словакии псевдосолидарностью с Чехией
Политика
Мария Захарова

Власти Словакии решили выслать трех российских дипломатов в ответ на просьбу Праги к государствам — членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала действия Словакии «псевдосолидарностью» и пообещала скорые ответные меры.

Ранее Чехия и Россия взаимно выслали дипломатов друг друга. Конфликт разгорелся после того, как чешские власти заявили, что подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов, которые, по мнению чешской стороны, работают на российские ГРУ и Службу Внешней разведки.

В ответ власти России объявили персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве. МИД Чехии счел эту реакцию чрезмерной. 22 апреля власти Чехии объявили, что состав российского посольства в Праге будет сокращен до численности штата чешского посольства в Москве, где в результате осталось всего пять сотрудников.

Чехия Словакия высылка
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