Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил своего словацкого коллегу Эдуарда Хегера за высылку из Словакии трех российских дипломатов. Об этом Бабиш написал в Twitter, передает Ceske noviny.

«Большое спасибо. Я очень ценю этот сильный жест и позицию Словакии», — указал он.

Власти Словакии решили выслать трех российских дипломатов в ответ на просьбу Праги к государствам — членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала действия Словакии «псевдосолидарностью» и пообещала скорые ответные меры.

Ранее Чехия и Россия взаимно выслали дипломатов друг друга. Конфликт разгорелся после того, как чешские власти заявили, что подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов, которые, по мнению чешской стороны, работают на российские ГРУ и Службу Внешней разведки.