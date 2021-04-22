МИД назвал высылку дипломатов из Словакии псевдосолидарностью с Чехией

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Россия глубоко разочарована высылкой российских дипломатов из Словакии, ответ не заставит себя ждать. Об этом, как передает ТАСС, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать», — сказала Захарова.

Ранее власти Словакии заявили о решении выслать трех российских дипломатов. Так Братислава отреагировала на просьбу Праги к государствам — членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией.

Во вторник Чехия выслала 18 российских дипломатов. В ответ власти России выслали из страны 20 сотрудников чешского посольства в Москве. Тогда Чехия объявила российским властям ультиматум, требуя вернуть в Россию всех своих представителей. В противном случае Чехия обещала выслать из Праги более 60 сотрудников российского посольства.