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Политика ,  
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МИД назвал высылку дипломатов из Словакии псевдосолидарностью с Чехией

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Россия глубоко разочарована высылкой российских дипломатов из Словакии, ответ не заставит себя ждать. Об этом, как передает ТАСС, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать», — сказала Захарова.

Ранее власти Словакии заявили о решении выслать трех российских дипломатов. Так Братислава отреагировала на просьбу Праги к государствам — членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией.

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Во вторник Чехия выслала 18 российских дипломатов. В ответ власти России выслали из страны 20 сотрудников чешского посольства в Москве. Тогда Чехия объявила российским властям ультиматум, требуя вернуть в Россию всех своих представителей. В противном случае Чехия обещала выслать из Праги более 60 сотрудников российского посольства.

В чем Прага подозревает российские спецслужбы

Чехия обвиняет сотрудников российской военной разведки — ГРУ (ГУ Генштаба) — в причастности к взрывам на частном складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В результате одного из взрывов погибли два человека. В розыск по этому делу чешскими властями были объявлены Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская разведка подозревает в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году. Как следует из итогов чешского расследования, Россия пыталась таким образом сорвать сделки болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который пользовался складом и в дальнейшем планировал поставлять боеприпасы на Украину.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждал, что взрывы в деревне Врбетице нельзя считать «актом государственного терроризма», так как они не были направлены против Чехии. Россия причастность к отравлению Скрипалей и взрывам во Врбетице отрицает.

Согласно совместному расследованию сайта Bellingcat и интернет-издания The Insider, операцией по подготовке взрывов руководил глава войсковой части ГРУ 29155 генерал Андрей Аверьянов, всего в операции участвовали шесть человек. Утверждается, что Петров и Боширов использовали паспорта на имя Руслана Табарова и Николая Попы.

В четверг, 22 апреля, глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил об ограничении числа российских дипломатов в Праге: их количество будет доведено до численности штата чешской дипмиссии в Москве. Работникам посольства дано время до конца мая, чтобы покинуть страну.

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