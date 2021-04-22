Путин отметил углубление кооперации России и Белоруссии по ВТС

Военнослужащие участвуют в совместных учениях разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Президент Владимир Путин отметил углубление сотрудничества в военно-технической сфере между Россией и Белоруссией. Об этом он заявил перед началом встречи с президентом Александром Лукашенко в Москве.

«У нас в области ВТС происходит углубление нашей кооперации и в области безопасности в самом широком смысле этого слова», — сказал он.

Кроме того, Путин отметил сотрудничество двух стран на правительственном уровне и «теперь по линии спецслужб».

Лукашенко прибыл в Москву 22 апреля. Планируется, что на переговорах стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, «союзную тематику», совместное реагирование на вызовы и угрозы, обмен мнениями по международным вопросам и по ситуации в регионе.