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Путин отметил углубление кооперации России и Белоруссии по ВТС

Военнослужащие участвуют в совместных учениях разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии
Военнослужащие участвуют в совместных учениях разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Президент Владимир Путин отметил углубление сотрудничества в военно-технической сфере между Россией и Белоруссией. Об этом он заявил перед началом встречи с президентом Александром Лукашенко в Москве.

«У нас в области ВТС происходит углубление нашей кооперации и в области безопасности в самом широком смысле этого слова», — сказал он.

Кроме того, Путин отметил сотрудничество двух стран на правительственном уровне и «теперь по линии спецслужб».

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Лукашенко прибыл в Москву 22 апреля. Планируется, что на переговорах стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, «союзную тематику», совместное реагирование на вызовы и угрозы, обмен мнениями по международным вопросам и по ситуации в регионе.

Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко прошли в феврале в Красной поляне. Тогда стороны, в частности, договорились о передаче Россией Белоруссии технологий производства вакцины от коронавируса.

Владимир Путин Александр Лукашевич Белоруссия Союзное государство
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