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Политика ,  
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Путин заявил, что Киев предпринял много шагов для разрушения отношений

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко затронул отношения с Украиной. Трансляцию переговоров ведет телеканал «Россия 24».

В частности, Путин заявил, что Киев предпринял много шагов для их разрушения. В качестве примера президент привел «разрушение» РПЦ на Украине и отношение к русскому языку и к русскоговорящему населению.

Путин предложил Зеленскому приехать в Москву «в любое время»
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Владимир Путин

Отвечая на вопрос о предложении встречи от президента Украины Владимира Зеленского, Путин заявил о готовности принять украинского лидера в Москве «в любое время». При этом президент подчеркнул, что вопрос Донбасса стоит в первую очередь обсуждать с ДНР и ЛНР.

20 апреля Зеленский предложил Путину провести встречу в любой точке Донбасса, «где идет война».

Владимир Путин Александр Лукашенко
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