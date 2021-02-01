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Поликлиники и больницы получили право отказаться от бумажных медкарт

Фото: Антон Подгайко / ТАСС
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, дающий право медицинским учреждениям отказаться от ведения бумажных медицинских карт, полностью или частично перейдя на электронный формат.

Решение о полном или частичном отказе от бумажных медкарт на свое усмотрение будет принимать каждая медицинская организация. Поликлиники и больницы смогут самостоятельно устанавливать сроки перехода на электронный документооборот и определять виды документов, которые будут существовать в электронном виде.

В то же время за пациентом закрепляется право выбора удобного для себя формата. Он может подать запрос о дублировании информации с электронного ресурса, который медицинская организация обязана удовлетворить в тот же день. Пациенты также смогут просматривать информацию об оказанных им услугах в своих электронных медицинских картах на портале госуслуг.

Необходимость ведения всей медицинской документации в бумажном виде, несмотря на цифровизацию медицины, является проблемой для врачей, говорил ранее заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев. По его словам, приказ является «ключевым для отрасли документом», и закрепляет правовой статус электронного документооборота, позволяя медицинским организациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате.

Электронный документооборот ведется в рамках запущенной в 2018 году Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИЗС). Система призвана объединить различные типы медицинских данных — электронную регистратуру, медицинские карты, статистические отчетности, реестр медицинских работников и т.д. Частные клиники также должны работать в рамках этой системы.

медкарты медики Минздрав электронные документы
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