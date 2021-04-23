В ЦППК назвали сумму ущерба валидаторам от действий вандалов

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Более 2,5 млн руб. в месяц тратит Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) на восстановление валидаторов после действий вандалов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ЦППК.

«С начала года вред был нанесен около 150 валидирующим аппаратам. Сумма ущерба составляет почти 7,5 млн руб.», — сообщили в пресс-службе компании.

Исполнительный директор ЦППК Иван Конев отметил, что когда вандалы ломают валидаторы, пассажиры рискуют опоздать на поезд, так как им приходится переходить на соседнюю платформу, чтобы активировать поездку.

Также если валидаторы на станции не работают, то пассажиры не могут воспользоваться ими, чтобы сэкономить на поездках.

В пресс-службе сообщают, что о каждом случае поломки валидаторов в результате вандализма они заявляют в полицию, а на ремонт аппаратов выделяют дополнительные средства.