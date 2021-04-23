Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 76,42 (-0,4) Инвестиции, 22 апр, 12:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 92,04 (-0,25) Инвестиции, 22 апр, 12:52
Какие вопросы помогут «вычислить» аморального гендиректора — Bloomberg Pro, 07:35 В ЦППК назвали сумму ущерба валидаторам от действий вандалов Общество, 07:30 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 07:21 TikTok обошел «ВКонтакте» по времени пользования сервисом Технологии и медиа, 07:00 ЦБ отозвал лицензию у пермского Проинвестбанка Финансы, 06:53 Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления Общество, 06:34 Что такое индивидуальный пенсионный план РБК и НПФ «Будущее», 06:33 Банки в пандемию передали коллекторам рекордный объем долгов за семь лет Финансы, 06:01 Посол США в России вернулся в Вашингтон Политика, 05:55 В США и ООН оценили отвод российских войск от границ Украины Политика, 05:51 Черный цвет в технологиях, моде и искусстве. Подкаст РБК и ASUS, 05:40 Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России индийского штамма COVID Общество, 05:18 CМИ узнали о планах ГИБДД ввести новые штрафы за неисправности Общество, 05:09 Туристов из России освободят от карантина по прилету в Абу-Даби Общество, 04:45
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,48 +0,08% EUR/RUB ₽90,75 +0,13% EUR/USD $1,2 +0,07%
Общество ,  
0 

В ЦППК назвали сумму ущерба валидаторам от действий вандалов

Фото: Павел Смертин / ТАСС
Фото: Павел Смертин / ТАСС

Более 2,5 млн руб. в месяц тратит Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) на восстановление валидаторов после действий вандалов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ЦППК.

«С начала года вред был нанесен около 150 валидирующим аппаратам. Сумма ущерба составляет почти 7,5 млн руб.», — сообщили в пресс-службе компании.

Исполнительный директор ЦППК Иван Конев отметил, что когда вандалы ломают валидаторы, пассажиры рискуют опоздать на поезд, так как им приходится переходить на соседнюю платформу, чтобы активировать поездку.

Также если валидаторы на станции не работают, то пассажиры не могут воспользоваться ими, чтобы сэкономить на поездках.

В пресс-службе сообщают, что о каждом случае поломки валидаторов в результате вандализма они заявляют в полицию, а на ремонт аппаратов выделяют дополнительные средства.

Ранее глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что жители города смогут оплачивать проезд в общественном транспорте любым носителем с RFID-чипом, в том числе пропуском на работу. RFID-чипы используют метод радиочастотной идентификации объектов, когда ридер считывает сигналы, хранящиеся в RFID-метке. Технология RFID используется для идентификации сотрудника в организации.

В марте депутат Госдумы Максим Зайцев выступил с инициативой ввести единые бесплатные проездные для детей младше 16 лет. Он предложил прописать нормы, согласно которым, при предъявлении специального проездного пассажиры в возрасте от семи до 16 лет будут ездить бесплатно, а количество поездок будет неограниченно.

Читайте на РБК Pro
Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей» Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев РБК Pro: суды обязывают компании индексировать зарплаты. Что делать
ЦППК вандализм валидаторы
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,48 +0,08% EUR/RUB ₽90,75 +0,13% EUR/USD $1,2 +0,07%
Материалы по теме
Власти Москвы анонсировали оплату проезда пропуском на работу
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter