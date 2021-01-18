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Власти Москвы анонсировали оплату проезда пропуском на работу

Вскоре москвичи смогут оплачивать проезд любым носителем с RFID-чипом, в том числе пропуском на работу. Дептранс также напомнил, что в этом году заработает виртуальная «Тройка»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Москвичи смогут оплачивать проезд на транспорте любым носителем с RFID-чипом, например пропуском на работу, сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Его сообщение опубликовал Telegram-канал столичного дептранса.

«<...> через какое-то время «Тройкой» сможет стать любой носитель с RFID-чипом, например пропуск на работу», — завил Ликсутов. Он не уточнил сроки внедрения новой технологии.

RFID-чипы используют метод радиочастотной идентификации объектов, когда ридер считывает сигналы, хранящиеся в RFID-метке. Технология RFID используется для идентификации сотрудника в организации, в том числе для фиксации времени прихода и ухода с работы, при проведении бесконтактной оплаты, в складской логистике, розничной торговле и других сферах.

Также Ликсутов напомнил, что в этом году станет доступна виртуальная «Тройка», которую можно будет включать в приложения-кошельки смартфонов. Глава дептранса уточнил, что сервис сейчас тестируется для платформы Android.

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Таким образом Ликсутов подвел промежуточные итоги процесса модернизации билетной системы на московском транспорте. Он также подчеркнул, что в Москве быстрее всего в мире открываются турникеты — за 0,3 секунды. «<...> а скоро будет открываться за 0,2 секунды — быстрее, чем вы моргаете», — пообещал Ликсутов.

Он также обратил внимание, что система сама подбирает самый дешевый тариф, в том числе если пассажир совершает несколько пересадок между автобусами, метро и электричками на Московском центральном кольце (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД).

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Проездную карту теперь можно пополнить онлайн, а купить билеты — через приложение «Метро Москвы».

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с января 2021 года для Москвы и Подмосковья заработает единая транспортная карта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что проездной будет работать и в других регионах. По плану, единая карта должна действовать на всех видах транспорта.

Сейчас жители Москвы пользуются картой «Тройка», жители Подмосковья — «Стрелка».

Автор
Мария Лисицына
Максим Ликсутов Дептранс «Тройка» оплата
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