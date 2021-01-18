Власти Москвы анонсировали оплату проезда пропуском на работу

Вскоре москвичи смогут оплачивать проезд любым носителем с RFID-чипом, в том числе пропуском на работу. Дептранс также напомнил, что в этом году заработает виртуальная «Тройка»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Москвичи смогут оплачивать проезд на транспорте любым носителем с RFID-чипом, например пропуском на работу, сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Его сообщение опубликовал Telegram-канал столичного дептранса.

«<...> через какое-то время «Тройкой» сможет стать любой носитель с RFID-чипом, например пропуск на работу», — завил Ликсутов. Он не уточнил сроки внедрения новой технологии.

RFID-чипы используют метод радиочастотной идентификации объектов, когда ридер считывает сигналы, хранящиеся в RFID-метке. Технология RFID используется для идентификации сотрудника в организации, в том числе для фиксации времени прихода и ухода с работы, при проведении бесконтактной оплаты, в складской логистике, розничной торговле и других сферах.

Также Ликсутов напомнил, что в этом году станет доступна виртуальная «Тройка», которую можно будет включать в приложения-кошельки смартфонов. Глава дептранса уточнил, что сервис сейчас тестируется для платформы Android.