В Москве задержали организовавших пирамиду и похитивших 460 млн руб.

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В Москве полицейские задержали четверых мужчин и женщину, которые похитили у граждан более 460 млн руб., используя принцип финансовой пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего с заявлениями о хищении денег обратились более 120 граждан.

По словам Волк, пятеро сообщников разработали схему финансовой пирамиды, по которой они заключали с клиентами договоры займа и обещали им выплаты от паевого взноса в размере от 17 до 24%. Чтобы сымитировать обещанные выплаты, злоумышленники платили деньги из средств новых клиентов. По данным полиции, потом они выводили деньги через организации, подконтрольные другим компаниям.

Полиция завела дела по статье 159 УК (мошенничество). Задержанные находятся под домашним арестом, уточнила Волк.