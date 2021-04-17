В Петербурге задержали подозреваемых в выводе более 500 млн руб.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в результате которой из денежного оборота было выведено более 508 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, которые были заинтересованы в уходе от налогов, услуги по обналичиванию. Подозреваемые переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.

Таким образом, из денежного оборота России было выведено порядка 508,8 млн руб. В качестве комиссии за проделанные операции подозреваемые получили около 71,2 млн руб.