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Общество ,  
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Консульство не нашло россиянок среди задержанных за съемку в Дубае

Генеральное консульство Российской Федерации в Дубае, ОАЭ
Генеральное консульство Российской Федерации в Дубае, ОАЭ (Фото: dubai.mid.ru)

После съемки в обнаженном виде в Дубае задержали только одного гражданина России, среди задержанных девушек россиянок нет. Об этом РБК сообщил вице-консул России в Дубае Иван Губанов.

«По последним данным из полиции Дубая, среди задержанных гражданок России нет. Есть один задержанный гражданин России, далее с ним будут вестись следственные действия в соответствии с законодательством ОАЭ, это небыстрый процесс», — указал Губанов.

«РИА Новости» со ссылкой на российское генконсульство уточняет, что задержанный гражданин России был организатором видеосъемки. Кроме того, задержанных девушек — 12, а не 40, как сообщалось ранее, передает агентство.

По словам Губанова, полицейские вменяют задержанным распространение порнографии через социальные сети. Он отметил, что преступления и правонарушения, касающиеся морали, в ОАЭ расследуются с особым вниманием.

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Губанов добавил, что при необходимости консульство окажет задержанному россиянину помощь согласно консульскому уставу. «Что касается местной практики правоприменения, нужно понимать, что разбирательство будет идти в соответствии с законами Эмиратов, мы не нарушаем законодательство страны пребывания», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в ДИП МИД России.

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В Дубае задержали россиянок за съемку в обнаженном виде
Общество
Фото:tammytabby / Twitter

Ранее полиция Дубая сообщила о задержании группы людей после распространившегося в соцсетях видео. Местное издание The National уточнило, что сообщение о задержании появилось после публикации в Twitter кадров, где девушки в обнаженном виде позировали на балконе апартаментов в районе Дубай Марина. В генконсульстве тогда сообщали, что среди задержанных восемь граждан России.

В полиции Дубая такое поведение назвали неприемлемым. В ведомстве указали, что оно «не отражает ценности и этику эмиратского общества». В отношении задержанных завели уголовное дело, а материалы передали в прокуратуру.

Согласно местному законодательству, такого рода нарушения предусматривают наказание в виде шести месяцев тюрьмы и штрафа в размере 5 тыс. дирхамов (более $1360).

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