Консульство не нашло россиянок среди задержанных за съемку в Дубае

Генеральное консульство Российской Федерации в Дубае, ОАЭ (Фото: dubai.mid.ru)

После съемки в обнаженном виде в Дубае задержали только одного гражданина России, среди задержанных девушек россиянок нет. Об этом РБК сообщил вице-консул России в Дубае Иван Губанов.

«По последним данным из полиции Дубая, среди задержанных гражданок России нет. Есть один задержанный гражданин России, далее с ним будут вестись следственные действия в соответствии с законодательством ОАЭ, это небыстрый процесс», — указал Губанов.

«РИА Новости» со ссылкой на российское генконсульство уточняет, что задержанный гражданин России был организатором видеосъемки. Кроме того, задержанных девушек — 12, а не 40, как сообщалось ранее, передает агентство.

По словам Губанова, полицейские вменяют задержанным распространение порнографии через социальные сети. Он отметил, что преступления и правонарушения, касающиеся морали, в ОАЭ расследуются с особым вниманием.

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