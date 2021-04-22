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Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон, отменяющий «день тишины» в случае проведения многодневных выборов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Предвыборная агитация должна оканчиваться в 00:00 часов по местному времени первого дня голосования», — говорится в сообщении.

Поправки, которые изменили правила предвыборной агитации при многодневном голосовании, группа депутатов внесла к третьему чтению законопроекта (.doc), регулирующего сроки обжалования решений избиркомов по отказам в регистрации кандидатов на выборах. Проект этого закона был внесен в Госдуму правительством в августе 2020 года.

В документах, подготовленных к третьему чтению, говорится, что проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.

Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, также запрещается — за исключением случая, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) примет решение о голосовании в течение нескольких дней подряд, уточняется в документе.

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В октябре прошлого года глава ЦИК Элла Панфилова назвала «день тишины» в эпоху интернета бессмысленным. По ее словам, с учетом стремительного развития интернета и соцсетей следовало бы взвесить все плюсы и минусы проведения «дня тишины» в ходе многодневного голосования.

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Памфилова назвала «день тишины» в эпоху интернета бессмысленным
Политика
Элла Памфилова

В июле 2020 года источники РБК сообщали, что в Кремле обсуждался вопрос о применении норм, действовавших во время голосования по поправкам к Конституции, на будущих выборах. В частности, речь шла об отмене «дня тишины». Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас тогда также подтвердил, что отмена «дня тишины» обсуждалась и в Совфеде.

Госдума «день тишины» закон агитация
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