ПАСЕ приняла резолюцию с требованием отпустить Навального

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию отпустить оппозиционера Алексея Навального на свободу до начала июня. Об этом говорится в тексте резолюции, которая была одобрена на последнем заседании весенней сессии ассамблеи в Страсбурге.

Резолюцию поддержали 105 депутатов, против ее принятия высказались 26. Помимо депутатов от России, против проголосовали депутаты от Армении и Азербайджана. Воздержались от голосования представители Сербии и Турции — десять человек.

В резолюции говорится, что ассамблея призывает Россию «немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне.

«До его освобождения [призываем] предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом, которого он выберет, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и внутренним законодательством», — следует из документа.