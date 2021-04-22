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Дело Навального ,  
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ПАСЕ приняла резолюцию с требованием отпустить Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию отпустить оппозиционера Алексея Навального на свободу до начала июня. Об этом говорится в тексте резолюции, которая была одобрена на последнем заседании весенней сессии ассамблеи в Страсбурге.

Резолюцию поддержали 105 депутатов, против ее принятия высказались 26. Помимо депутатов от России, против проголосовали депутаты от Армении и Азербайджана. Воздержались от голосования представители Сербии и Турции — десять человек.

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Алексей Навальный

В резолюции говорится, что ассамблея призывает Россию «немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне.

«До его освобождения [призываем] предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом, которого он выберет, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и внутренним законодательством», — следует из документа.

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Глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российская сторона не будет выполнять резолюцию ПАСЕ по Навальному.

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«Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни в отношении Крыма, ни в отношении Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты в отсутствие нашей делегации, противоречат нашей Конституции или решению российского суда», — написал Толстой в своем Telegram-канале.

В феврале Навального отправили колонию во Владимирской области отбывать наказание по делу «Ив Роше», после того как суд изменил ему условный срок на реальный. Изменить срок призывала ФСИН, настаивая на многочисленных административных нарушениях со стороны Навального. В колонии оппозиционер начал испытывать проблемы со здоровьем — боли в спине и ноге. Он пожаловался, что ему не оказывают необходимую помощь, и 31 марта объявил голодовку.

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На фоне сообщений об ухудшении самочувствия 19 апреля ФСИН сообщила, что Навального переводят из колонии в областную больницу для осужденных. Его состояние здоровья оценивалось как удовлетворительное, сообщали во ФСИН.

Накануне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навального для обследования посетили четверо врачей, не работающих в системе ФСИН. Его состояние они признали не вызывающим опасений.

21 апреля в России прошли несогласованные с властями акции в поддержку Навального. Сторонники оппозиционера требовали допустить к нему врачей и оказать необходимую медицинскую помощь. По данным проекта «ОВД-Инфо»
на акциях задержали 1776 человек.

Акция в поддержку Навального в Москве. Фоторепортаж
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Алексей Навальный ПАСЕ Страсбург Совет Европы
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