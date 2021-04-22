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Дело Навального ,  
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Правозащитники насчитали 1,7 тыс. задержанных на акциях за Навального

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В России на несогласованных акциях протеста 21 апреля в поддержку Алексея Навального по состоянию на 08:53 22 апреля задержали 1776 человек. Такие данные приводит проект «ОВД-Инфо». Официальных данных о задержаниях по стране МВД не публиковало. РБК направил запрос в пресс-службу МВД.

По данным правозащитников, наибольшее количество задержанных зафиксировали в Санкт-Петербурге — 805 человек. Далее идет Казань, там на несогласованной акции задержали 66 человек. В Барнауле задержали 58 человека, в Сочи и Воронеже — по 53, в Москве — 33. Задержания прошли в 97 городах.

«ОВД-Инфо» сообщил о 1600 задержанных на акциях в поддержку Навального
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По оценкам МВД, в несогласованных акциях в Москве приняли участие около 6 тыс. человек, в Петербурге — 4,5 тыс. человек. Всего по России приняли участие около 3,9 тыс. В акции в Новосибирске участвовали 1 тыс., в Омске — 900, в Иркутске — 500, во Владивостоке — 350, в Хабаровске — 200, в Барнауле — 150, в Томске — 130.

Акция в поддержку Навального в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Объявление о проведении новой акции протеста со стороны команды оппозиционера последовало спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) и штабы оппозиционера экстремистскими организациями.

С 31 марта Навальный, которому суд сменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше», держит голодовку, протестуя против того, что к нему не допускают необходимых врачей-специалистов, поскольку его состояние здоровья значительно ухудшилось. ФСИН сообщала, что Навального осматривали врачи и оценили его состояние как «удовлетворительное». В ходе демонстрации сторонники Навального требовали допустить к нему врачей и оказать необходимую медицинскую помощь.

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