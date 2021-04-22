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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус в ходе встречи с замглавы МИД России Сергеем Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

«Оргaнизация зaинтересована в ширoком испoльзовании рoссийской вaкцины «Спутник V» и других отвeтственных прeпаратов для прoфилактики кoронавирусной инфeкции в цeлях сoдействия нуждaющимся стрaнам, в том числe по кaналам мeждународных мeханизмов», — говорится в сообщении министерства.

В феврале представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что публикация итогов завершающей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet хорошо говорит о ее эффективности. По ее словам, необходимо обеспечить этой вакциной страны, которые не могут закупить ее. «ВОЗ очень активно подключена. Переговоры идут со всеми странами на самом высоком уровне, ожидаем поддержку и России, чтобы предоставить вакцину всем, кому она нужна», — говорила Вуйнович.