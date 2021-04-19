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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ договорился о производстве еще 100 млн доз «Спутника V» в Китае

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение с китайской биофармацевтической компанией Hualan Biological Bacterin Inc. (подразделение Hualan Biological Engineering Inc.) о производстве более 100 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Этот объем позволит вакцинировать двухкомпонентным препаратом более 50 млн человек. В РФПИ рассчитывают, что соглашение «позволит значимо расширить производственные мощности для выпуска препарата «Спутник V», заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Разработчик назвал число произведенных в России доз вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

1 апреля РФПИ заключил соглашение о производстве более 100 млн доз «Спутника V» в Китае с компанией TopRidge Pharma (подразделение Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding). Ранее фонд договорился еще с одной китайской компанией — Shenzhen Yuanxing Gene-tech — о производстве 60 млн доз вакцины.

Российская вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Н.Ф.Гамалеи и зарегистрирована Минздравом 11 августа 2020 года. По данным медицинского журнала Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%. Выпуск препарата уже ведется в Индии, Южной Корее, Бразилии и Белоруссии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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РФПИ коронавирус COVID-19 Спутник V
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