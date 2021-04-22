Пограничники задержали в Крыму судно с украинскими браконьерами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,82 (+0,8) Инвестиции, 21 апр, 13:08
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 92,29 (+0,54) Инвестиции, 21 апр, 13:08
Самолет-заправщик Ил-78 приготовился к аварийной посадке в Жуковском Общество, 11:43 Греф ответил на «два мифа» об экосистеме «Сбера» Финансы, 11:42 Захарова назвала абсурдом заявление Чехии о паритете числа дипломатов Политика, 11:37 Директор ОЭЗ ППТ «Липецк» — о новых способах привлечении инвесторов Партнерский материал, 11:36 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 апреля Общество, 11:35 Шерсть против акрила: какой материал экологичнее Зеленая экономика, 11:30 В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение набережной. Видео Общество, 11:28 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 11:26 Шойгу прибыл в Крым на внезапную проверку войск Политика, 11:25 Как привлекают иностранные производства в индустриальный парк «Марьино» Партнерский материал, 11:25 Президент УЕФА оценил вероятность отмены полуфинала Лиги чемпионов Спорт, 11:20 РФПИ пообещал привить «Cпутником V» «сотни миллионов» людей к концу года Общество, 11:15 Можно ли заработать на всеобщей вакцинации Pro, 11:02 Четыре стратегии, как накопить на пенсию РБК и НПФ «Будущее», 10:57
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,56 -0,05% EUR/RUB ₽92,12 -0,07% EUR/USD $1,2 0%
Политика ,  
0 

Пограничники задержали в Крыму судно с украинскими браконьерами

Ловля камбалы-калкана
Ловля камбалы-калкана (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Крыму пограничники задержали украинское рыболовное судно, экипаж которого занимался нелегальной добычей рыбы в исключительной экономической зоне России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Судно задержали к северо-западу от мыса Прибойный, на его борту нашли несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, а также сети с ячеей от 185 до 220 мм. Экипаж арестовали, судно транспортировали в населенный пункт Черноморское. В ведомстве также уточнили, что судно ЯОД-2483 имеет порт приписки Очаков.

Капитана украинского судна за незаконный вылов рыбы суд оштрафовал на 257 тыс. руб. (ч. 2 ст. 8.17 КоАП, нарушение правил добычи водных биологических ресурсов), у экипажа также конфисковали сети.

В Приморье вынесли приговор напавшему на пограничников браконьеру из КНДР
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В середине февраля российские пограничники задержали по подозрению в браконьерстве в российской акватории Азовского моря четырех украинских моряков. Позже моряки признались, что занимались незаконным выловом рыбы и заявили об отсутствии претензий к пограничникам.

Суд признал их виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов (ч. 4 ст. 19.3 КоАП) и назначил наказание в виде административного ареста на десять суток. Спустя десять дней их освободили.

Крым Украина погранслужба ФСБ
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,54 -0,08% EUR/RUB ₽92,07 -0,12% EUR/USD $1,2 -0,02%
Материалы по теме
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Общество
В Крыму освободили задержанных в Азовском море украинских браконьеров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter