Пограничники задержали в Крыму судно с украинскими браконьерами

Ловля камбалы-калкана (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Крыму пограничники задержали украинское рыболовное судно, экипаж которого занимался нелегальной добычей рыбы в исключительной экономической зоне России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

Судно задержали к северо-западу от мыса Прибойный, на его борту нашли несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, а также сети с ячеей от 185 до 220 мм. Экипаж арестовали, судно транспортировали в населенный пункт Черноморское. В ведомстве также уточнили, что судно ЯОД-2483 имеет порт приписки Очаков.

Капитана украинского судна за незаконный вылов рыбы суд оштрафовал на 257 тыс. руб. (ч. 2 ст. 8.17 КоАП, нарушение правил добычи водных биологических ресурсов), у экипажа также конфисковали сети.

В середине февраля российские пограничники задержали по подозрению в браконьерстве в российской акватории Азовского моря четырех украинских моряков. Позже моряки признались, что занимались незаконным выловом рыбы и заявили об отсутствии претензий к пограничникам.