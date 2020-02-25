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Политика ,  
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В Крыму освободили задержанных в Азовском море украинских браконьеров

Задержанных за незаконную ловлю рыбы в Азовском море украинских рыбаков освободили в ночь на 25 февраля. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк, передает ТАСС.

«Срок исчислялся им с момента вынесения решения судом. Насколько я знаю, претензий они не имели никаких», — уточнила она.

Опанасюк предположила, что моряки не нуждаются в помощи, так как они ни разу к ней не обратились, а также добавила, что текущее местонахождение моряков ей на данный момент неизвестно.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Ранее об освобождении четырех украинских моряков сообщил телеканал «112 Украина» со ссылкой на заявление народного депутата Павла Мельника в Facebook.

«Только что поступила информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили», — написал Мельник.

Запись в facebook пользователя Павло Мельник

Он добавил, что один из них связался с семьей и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее. По его словам, они планируют вернуться домой на своем судне.

Четырех моряков с Украины задержали российские пограничники 15 февраля в российской акватории Азовского моря по подозрению в браконьерстве. ФСБ сообщала, что у них не было при себе паспортов, регистрационного свидетельства на судно и разрешения на вылов рыбы.

Позже моряки признались, что занимались незаконным выловом рыбы и заявили об отсутствии претензий к пограничникам.

Теги: Крым, моряки, Украина, задержание, освобождение, новости РБК
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