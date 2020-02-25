В Крыму освободили задержанных в Азовском море украинских браконьеров

Задержанных за незаконную ловлю рыбы в Азовском море украинских рыбаков освободили в ночь на 25 февраля. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк, передает ТАСС.

«Срок исчислялся им с момента вынесения решения судом. Насколько я знаю, претензий они не имели никаких», — уточнила она.

Опанасюк предположила, что моряки не нуждаются в помощи, так как они ни разу к ней не обратились, а также добавила, что текущее местонахождение моряков ей на данный момент неизвестно.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Ранее об освобождении четырех украинских моряков сообщил телеканал «112 Украина» со ссылкой на заявление народного депутата Павла Мельника в Facebook.