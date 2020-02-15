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ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Задержанных подозревают в браконьерстве, их доставили в Керчь для разбирательства. В ФСБ сообщили, что капитан судна не остановился по требованию пограничников и попытался скрыться
Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с «четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности», говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК. Сейчас судно вместе с украинцами находится в Керчи.

В службе настаивают, что капитан корабля не реагировал на требование остановиться и пытался скрыться. Как следует из сообщения ФСБ, российская сторона подозревает, что экипаж занимался незаконным выловом рыбы.

В ходе обысков на судне силовики обнаружили более 290 штук камбалы-калкан (рыба мелкой формы, обитающая преимущественно в Азовском море), а также ставную сеть, которую браконьеры незаконно используют для ловли рыб.

Кроме того, задержанные не смогли предоставить регистрационные документы на плавательное средство, в том числе на право вылова рыбы. В случае, если против граждан Украины будет заведено дело по ст. 256 УК (незаконная добыча водных биологических ресурсов), в России им может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы.    

В августе прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что контрразведка фиксируют все «грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ России». По данным Киева, ФСБ незаконно задерживает граждан Украины, а затем путем применения угроз и шантажа добивается ложных показаний о браконьерском вылове рыбы. 

В качестве примера в СБУ привели задержание в мае 2018 года сотрудниками пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю двух украинцев, которые находились на рыболовецкой лодке в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска. В российском силовом ведомстве тогда заявили, что два рыбака «осуществляли незаконную добычу водных ресурсов», в том числе русского осетра, который занесен в Красную книгу, как находящийся на грани исчезновения. Украинские силовики, в свою очередь, отметили, что несмотря на то, что при осмотре судна не были найдены никакие средства для вылова рыбы, украинских граждан «в принудительном порядке» доставили в российский Ейск. До этого сообщалось, что двое граждан Украины вышли в Азовское море на катере «Амур» с территории базы отдыха «Искра», расположенного на Бердянской косе в Запорожье, однако спустя сутки не вернулись.

Кроме того, 25 ноября 2018 года погранслужба ФСБ задержала украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» при попытке пройти по Керченскому проливу. Как заявили в Москве, корабли не реагировали на требования российских властей. Экипаж украинских кораблей был арестован. На Украину они вернулись в начале сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

Авторы: Артем Филипенок, Кристина Астафурова
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Крым, ФСБ, Браконьерство
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