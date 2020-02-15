ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Задержанных подозревают в браконьерстве, их доставили в Керчь для разбирательства. В ФСБ сообщили, что капитан судна не остановился по требованию пограничников и попытался скрыться

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с «четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности», говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК. Сейчас судно вместе с украинцами находится в Керчи.

В службе настаивают, что капитан корабля не реагировал на требование остановиться и пытался скрыться. Как следует из сообщения ФСБ, российская сторона подозревает, что экипаж занимался незаконным выловом рыбы.

В ходе обысков на судне силовики обнаружили более 290 штук камбалы-калкан (рыба мелкой формы, обитающая преимущественно в Азовском море), а также ставную сеть, которую браконьеры незаконно используют для ловли рыб.

Кроме того, задержанные не смогли предоставить регистрационные документы на плавательное средство, в том числе на право вылова рыбы. В случае, если против граждан Украины будет заведено дело по ст. 256 УК (незаконная добыча водных биологических ресурсов), в России им может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

В августе прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что контрразведка фиксируют все «грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ России». По данным Киева, ФСБ незаконно задерживает граждан Украины, а затем путем применения угроз и шантажа добивается ложных показаний о браконьерском вылове рыбы.