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Минтруд предложил упростить получение пенсионных доплат угольщикам

Минтруд предлагает упростить процесс получения дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также некоторым категориям работников угольной промышленности. С соответствующим законопроектом ознакомилась «Российская газета».

Законопроект предлагает обязать работодателей представлять в территориальные органы Пенсионного фонда сведения о периодах работы сотрудников, которые дают право на получение доплаты к пенсии, а также о заработке, на основании которого исчисляется эта сумма. Эти сведения необходимо будет подать до 1 июля 2024 года.

В Минтруде сообщили о порядке выплат на школьников
Общество
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Законопроект также предлагает сократить перечень документов, которые надо подать в ПФР, чтобы получить доплаты. Кроме того, разработчики хотят наладить взаимодействие территориальных органов фонда с государственными и муниципальными архивами. Это должно сократить сроки представления сведений, которые нужны для правильного и своевременного назначения пенсий.

В начале марта правительство предложило утвердить индекс роста среднемесячной зарплаты для членов летных экипажей и работников угольной промышленности за прошлый год на уровне 1,06. Это было связано с тем, что темп роста среднемесячной начисленной зарплаты за этот период составил 106%.

Позднее в Минтруде заявили, что с января 2022 года социальную доплату к пенсии будут устанавливать без заявления. В ведомстве отмечали, что подготовили соответствующий проект приказа.

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