Эксперты нашли в даркнете объявления о продаже вакцин от COVID за $500

В интернете можно купить дозу запатентованной вакцины от коронавируса, непатентованные препараты и отрицательный тест на COVID-19. Но гарантий качества нелегальной покупки нет, а стоимость иногда превышает официальную в сотни раз

Фото: АГН «Москва»

На теневых площадках в интернете начали появляться объявления о продаже вакцин от коронавируса зарубежного производства, сообщила «Лаборатория Касперского». Цена за дозу в среднем составляет $500.

Чаще всего продавцы предлагают три вида запатентованных вакцин от коронавируса — от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Есть и объявления о продаже непатентованных вакцин. В зависимости от препарата цена варьируется от $250 до $1200 за дозу.

Точной официальной цены на каждый из препаратов нет, поскольку обычно производители продают вакцины оптовыми партиями. К примеру, Евросоюз закупал вакцину от Pfizer и BioNTech по цене порядка $18 за дозу, но речь шла о поставке 300 млн ампул. Цену дозы вакцины от Moderna Bloomberg оценивал в $32–37, от AstraZeneca — $4–5. Отпускная цена дозы «Спутника V» при поставках за рубеж — не более $10.

Предложения о продаже вакцин обычно приходят из Германии, Франции Великобритании и США. Продавцы предпочитают общаться с покупателями в защищенных мессенджерах с функцией удаления сообщений по таймеру. За вакцины они требуют расплачиваться биткоинами.

Кроме вакцин в даркнете предлагают купить и фальшивые сертификаты о вакцинации, и отрицательные тесты на коронавирус. Справка о прививке европейского образца стоит около $20–25. В русскоязычном сегменте даркнета фальшивый отрицательный тест можно купить за 3,5–5 тыс. руб.