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Эксперты нашли в даркнете объявления о продаже вакцин от COVID за $500

В интернете можно купить дозу запатентованной вакцины от коронавируса, непатентованные препараты и отрицательный тест на COVID-19. Но гарантий качества нелегальной покупки нет, а стоимость иногда превышает официальную в сотни раз
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

На теневых площадках в интернете начали появляться объявления о продаже вакцин от коронавируса зарубежного производства, сообщила «Лаборатория Касперского». Цена за дозу в среднем составляет $500.

Чаще всего продавцы предлагают три вида запатентованных вакцин от коронавируса — от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Есть и объявления о продаже непатентованных вакцин. В зависимости от препарата цена варьируется от $250 до $1200 за дозу.

Точной официальной цены на каждый из препаратов нет, поскольку обычно производители продают вакцины оптовыми партиями. К примеру, Евросоюз закупал вакцину от Pfizer и BioNTech по цене порядка $18 за дозу, но речь шла о поставке 300 млн ампул. Цену дозы вакцины от Moderna Bloomberg оценивал в $32–37, от AstraZeneca — $4–5. Отпускная цена дозы «Спутника V» при поставках за рубеж — не более $10.

Предложения о продаже вакцин обычно приходят из Германии, Франции Великобритании и США. Продавцы предпочитают общаться с покупателями в защищенных мессенджерах с функцией удаления сообщений по таймеру. За вакцины они требуют расплачиваться биткоинами.

Кроме вакцин в даркнете предлагают купить и фальшивые сертификаты о вакцинации, и отрицательные тесты на коронавирус. Справка о прививке европейского образца стоит около $20–25. В русскоязычном сегменте даркнета фальшивый отрицательный тест можно купить за 3,5–5 тыс. руб.

«Сделать однозначный вывод, являются ли предложения о продаже вакцин в даркнете скамом (мошенничеством. — РБК) или покупатели действительно получают то, что ищут, невозможно. Под некоторыми из таких объявлений были положительные отзывы. Можно предположить, что в результате части сделок люди действительно приобретали нужный товар. Теоретически это возможно, поскольку в медицинских учреждениях по всему миру при вскрытии упаковки с вакциной иногда остаются неиспользованные дозы. Однако получить гарантию, что все условия правильного хранения вакцины соблюдались, вряд ли получится. Нет гарантии и в том, что в ампулах действительно продается вакцина», — заметил Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

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Интерпол предупредил о планах криминала подделать вакцины от COVID
Общество
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

О том, что криминальные группы могут воспользоваться началом производства препаратов от коронавируса и стартом массовой вакцинации, в конце прошлого года предупреждал Интерпол. В декабре Международная организация уголовной полиции разослала 194 странам соответствующие уведомления. Основной угрозой эксперты Интерпола называли создание поддельных препаратов и их продажа через фейковые сайты.

Автор
Георгий Тадтаев
коронавирус COVID-19 вакцины
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