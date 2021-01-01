Хакеры получили данные о вакцине компании Pfizer и BioNTech

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Хакеры получили доступ к некоторым данным по вакцине от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer в ходе кибератаки на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом сообщается в заявлении BioNTech.

«Сегодня [9 декабря] мы были проинформированы EMA о том, что агентство подверглось кибератаке, и что [неизвестные хакеры] получили доступ к некоторым документам, связанным с получением одобрения регулятора для вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer», — говорится в заявлении компании.

Pfizer также подтвердила, что ряд документов, которые она представила главному европейскому регулятору лекарственных средств, были украдены в результате кибератаки на агентство, передавал Bloomberg.

В EMA, в задачу которого входит оценка и одобрение лекарств и вакцин для стран Евросоюза, заявили о начале расследования этого инцидента при участии правоохранительных органов. В агентстве также заверили производителей, что кибератака никак не повлияет на сроки рассмотрения их заявок.