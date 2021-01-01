Хакеры получили данные о вакцине компании Pfizer и BioNTech

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 73,71 (+0,41) Инвестиции, 12:48
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 89,13 (+0,19) Инвестиции, 12:48
Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА Спорт, 13:19 Что приготовил японский премиум-бренд косметики к Новому году РБК и Cle de Peau Beaute, 13:14 Кремль выразил надежду на «весьма оперативное» изменение цен на продукты Общество, 13:13 Названы регионы с наибольшим числом выданных под 6,5% ипотечных кредитов Недвижимость, 13:12 Власти Москвы признали машины без номеров потенциально опасными Авто, 13:12 Спрос на малогабаритные квартиры вырос в России на 50% Недвижимость, 13:08 Роберт Родригес спродюсирует сериал «Зорро» с женщиной в главной роли Стиль, 12:59 Почему облигации пошли в рост РБК+ и СберПро, 12:59 Агент Ковальчука отреагировал на сообщение о возможном возвращении в КХЛ Спорт, 12:57 Зачем компании нанимают нового топ-менеджера — директора по благополучию Pro, 12:53 Audi отзовет в России почти 900 автомобилей Авто, 12:46 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 12:45 Экс-замглаву правления банка «БФГ-кредит» обвинили в хищении Общество, 12:45 Приманка для молодых талантов. Первый тест-драйв родстера «Крым» Авто, 12:44
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,43 -0,59% EUR/RUB ₽88,86 -0,43% EUR/USD $1,21 +0,2%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Хакеры получили данные о вакцине компании Pfizer и BioNTech

Pfizer PFE $42,1 -0,59% Купить
Фото: Victoria Jones / Reuters
Фото: Victoria Jones / Reuters

Хакеры получили доступ к некоторым данным по вакцине от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer в ходе кибератаки на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом сообщается в заявлении BioNTech.

«Сегодня [9 декабря] мы были проинформированы EMA о том, что агентство подверглось кибератаке, и что [неизвестные хакеры] получили доступ к некоторым документам, связанным с получением одобрения регулятора для вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer», — говорится в заявлении компании.

Pfizer также подтвердила, что ряд документов, которые она представила главному европейскому регулятору лекарственных средств, были украдены в результате кибератаки на агентство, передавал Bloomberg.

В EMA, в задачу которого входит оценка и одобрение лекарств и вакцин для стран Евросоюза, заявили о начале расследования этого инцидента при участии правоохранительных органов. В агентстве также заверили производителей, что кибератака никак не повлияет на сроки рассмотрения их заявок.

Власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины Pfizer
Общество
Фото:Dan Charity / Getty Images

Вакцина BNT162b2 — совместная разработка американской Pfizer и немецкой BioNTech, сейчас препарат проходит клинические испытания. В ходе испытаний разработчики отчитались об эффективности препарата в 95%.

До конца 2020 года компании намерены выпустить до 50 млн доз BNT162b2, а в 2021 году — до 1,3 млрд доз. Хранится вакцина при температуре около минус 70 градусов по Цельсию.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу

Накануне стало известно, что на этой неделе федеральное Управление по санитарному надзору (FDA) США примет решение об использовании этой вакцины в США.

хакеры вакцина коронавирус Pfizer
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,43 -0,59% EUR/RUB ₽88,86 -0,43% EUR/USD $1,21 +0,2%
Материалы по теме
Власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины Pfizer
Общество
NYT узнала об отказе администрации Трампа закупить больше вакцины Pfizer
Общество
Pfizer сообщила о сокращении выпуска вакцины из-за проблем с поставками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter