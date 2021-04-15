Путин обсудил с Лукашенко урегулирование в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко тему Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорнокарабахского урегулирования», — сообщили в Кремле.
По данным пресс-службы, также в ходе разговора лидеры стран выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.
В пресс-службе Лукашенко указали, что главы государств особое внимание обратили на развитие белорусско-российских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня и обсудили график намеченных встреч.