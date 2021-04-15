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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин обсудил с Лукашенко урегулирование в Нагорном Карабахе

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко тему Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорнокарабахского урегулирования», — сообщили в Кремле.

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По данным пресс-службы, также в ходе разговора лидеры стран выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.

В пресс-службе Лукашенко указали, что главы государств особое внимание обратили на развитие белорусско-российских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня и обсудили график намеченных встреч.

Накануне Лукашенко встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи белорусский президент заявил, что Азербайджан «сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты». По его словам, впереди еще много работы «по восстановлению жизни на возвращенных территориях».

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Спор между Арменией и Азербайджаном о статусе Нагорного Карабаха длится почти 30 лет. 27 сентября 2020 года конфликт между ними обострился, бои возобновились и продолжались почти полтора месяца. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на мирных жителей. Боевые действия привели к гибели военных и гражданского населения.

10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, Армении и России опубликовали совместное заявление о полном прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Для контроля за соблюдением перемирия российская сторона направила в Нагорный Карабах миротворцев, которые пробудут там по меньшей мере до 2025 года, часть территорий Карабаха перешли под контроль Азербайджана.

Александр Лукашенко Владимир Путин Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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