Путин обсудил с Лукашенко урегулирование в Нагорном Карабахе

Накануне Лукашенко встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи белорусский президент заявил, что Азербайджан «сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты». По его словам, впереди еще много работы «по восстановлению жизни на возвращенных территориях».

Спор между Арменией и Азербайджаном о статусе Нагорного Карабаха длится почти 30 лет. 27 сентября 2020 года конфликт между ними обострился, бои возобновились и продолжались почти полтора месяца. Обе страны ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на мирных жителей. Боевые действия привели к гибели военных и гражданского населения.

10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, Армении и России опубликовали совместное заявление о полном прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Для контроля за соблюдением перемирия российская сторона направила в Нагорный Карабах миротворцев, которые пробудут там по меньшей мере до 2025 года, часть территорий Карабаха перешли под контроль Азербайджана.