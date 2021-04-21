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Пандемия коронавируса ,  
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В Кремле сообщили о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Президент России Владимир Путин хорошо чувствует себя после второй прививки от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Путин привился от коронавируса 23 марта. В Кремле не уточняли, какую именно вакцину использовал президент. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на этот вопрос, заявил, что это один из трех разработанных в России препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

Песков говорил, что после введения первой дозы вакцины Путин чувствовал себя хорошо и побочных эффектов у него не было. Сам глава государства позднее сообщил, что наутро после укола его «немножко поламывало», однако температура у него была нормальной.

Материал дополняется

Владимир Путин коронавирус вакцинация
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