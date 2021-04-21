В Совфеде оценили предложение Зеленского встретиться с Путиным

Владимир Зеленский (Фото: Pavlo Gonchar / Zuma / Global Look Press)

Предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Донбассе — это очередная «пиар-выходка» украинской стороны. Об этом заявил в разговоре с РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«По-моему, это очередная «пиар-выходка» и больше ничего. <...> Такое предложение может быть высказано для чего угодно. Может быть, для того, чтобы поднять внутренние рейтинги, может быть, чтобы в очередной раз пытаться спровоцировать Москву», — сказал Климов.

По его словам, Зеленский «играет роль президента», а не является самостоятельным главой государства. Поэтому он «озвучивает то, что ему предлагают сказать», добавил сенатор.

Климов отметил, что президент Украины каждый день делает какие-то заявления, однако они ни к чему не приводят. Так, сенатор привел в пример высказывание Зеленского о том, что «в случае войны между Украиной и Россией речь пойдет о миллионах жизней и в конечном счете проиграют обе стороны». По его мнению, при этом ничего не было сделано для разрешения конфликта в Донбассе.