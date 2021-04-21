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Конфликт в Донбассе ,  
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В Совфеде оценили предложение Зеленского встретиться с Путиным

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Pavlo Gonchar / Zuma / Global Look Press)

Предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Донбассе — это очередная «пиар-выходка» украинской стороны. Об этом заявил в разговоре с РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«По-моему, это очередная «пиар-выходка» и больше ничего. <...> Такое предложение может быть высказано для чего угодно. Может быть, для того, чтобы поднять внутренние рейтинги, может быть, чтобы в очередной раз пытаться спровоцировать Москву», — сказал Климов.

По его словам, Зеленский «играет роль президента», а не является самостоятельным главой государства. Поэтому он «озвучивает то, что ему предлагают сказать», добавил сенатор.

Предложение Зеленского Путину встретиться «в любой точке Донбасса». Видео
Политика

Климов отметил, что президент Украины каждый день делает какие-то заявления, однако они ни к чему не приводят. Так, сенатор привел в пример высказывание Зеленского о том, что «в случае войны между Украиной и Россией речь пойдет о миллионах жизней и в конечном счете проиграют обе стороны». По его мнению, при этом ничего не было сделано для разрешения конфликта в Донбассе.

«Предложение Зеленского встретиться с президентом Российской Федерации обусловлено какими-то внутренними интересами Украины», — сообщила РБК сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Она задалась вопросом, насколько украинский лидер «переговороспособен» и самостоятелен в принятии решений. «На эти вопросы ему надо ответить самому, прежде чем предлагать такие встречи президенту Российской Федерации. Совершенно очевидно, что все, что делает сегодня президент Украины, — лишь элементы большого политического шоу», — сказала Ковитиди.

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По ее словам, Зеленскому нужно пройти «курс начального обучения», прежде чем общаться с Путиным, которого сенатор охарактеризовала как «глыбу» и «одного из выдающихся мировых политических лидеров».

При этом Ковитиди отметила, что Москва заинтересована в том, чтобы на Украине был мир и политическая стабильность.

Кремль ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе
Политика
Владимир Зеленский

Накануне Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Он отметил, что в случае войны между Украиной и Россией речь пойдет о миллионах жизней. По его словам, Москва и Киев по-разному смотрят в будущее, однако могут остановить «убийственную математику будущих военных потерь».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили об идее Зеленского встретиться в Донбассе. При этом он усомнился в том, что российский лидер успел ознакомиться с предложением, так как, скорее всего, большую часть ночи работал над своим посланием Федеральному собранию, которое состоялось 21 апреля.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние месяцы. В марте там возобновились обстрелы. Перемирие, которое объявили летом 2020 года, было сорвано.

Украина, США и ЕС обвиняют Россию в стягивании войск к украинской границе. В свою очередь, в Кремле отвечают, что российская армия может передвигаться по тем маршрутам на территории страны, по которым считает нужным, и такое движение войск не несет угрозы другим государствам.

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Кремль ответил на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе
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Предложение Зеленского Путину встретиться «в любой точке Донбасса». Видео
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Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
Политика
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