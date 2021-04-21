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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Путин поручил кабмину представить дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны в течение месяца представить меры поддержки малого и среднего бизнеса. Трансляцию послания Федеральному собранию ведет телеканал РБК.

«Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний», — отметил он.

Глава государства напомнил, что в 2020 году российские власти снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса с 30 до 15%. По его словам, это решение пересмотру не подлежит.

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Владимир Путин

Путин подчеркнул, что в период пандемии представители бизнеса сделали все, чтобы сохранить свои коллективы, однако полностью избежать сокращений было невозможно. В связи с этим он поставил задачу перед правительством к концу 2021 года восстановить рынок труда.

Более того, государство намерено поощрять предпринимательскую инициативу и стимулировать частные инвестиции.

В феврале 2021 года российский бизнес оценил свое состояние пессимистично. Согласно исследованию аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, главной проблемой остается слабый спрос, который так и не восстановился к уровням до пандемии. Среди других проблем бизнеса — невозможность оплачивать аренду и нехватка средств на выплату зарплат.

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

В исследовании говорится, что в 2020 году господдержка в основном была направлена на бизнес из официального списка пострадавших отраслей и большинство компаний не могли на нее рассчитывать.

Так, воспользоваться налоговыми и кредитными отсрочками и возможностью реструктурировать долги смогли 36,7% предпринимателей, при этом примерно для каждого второго из них эти меры оказались недостаточными.

Условия, под которые бизнесу выдавались льготные кредиты под 2% годовых, также оказались для бизнесменов непростыми: около трети (30,7%) не удалось выполнить обязательства по сохранению рабочих мест.

Владимир Путин правительство поддержка малый и средний бизнес
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