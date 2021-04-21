Путин поручил кабмину представить дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны в течение месяца представить меры поддержки малого и среднего бизнеса. Трансляцию послания Федеральному собранию ведет телеканал РБК.

«Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний», — отметил он.

Глава государства напомнил, что в 2020 году российские власти снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса с 30 до 15%. По его словам, это решение пересмотру не подлежит.

Путин подчеркнул, что в период пандемии представители бизнеса сделали все, чтобы сохранить свои коллективы, однако полностью избежать сокращений было невозможно. В связи с этим он поставил задачу перед правительством к концу 2021 года восстановить рынок труда.