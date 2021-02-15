СМИ узнали об обсуждении в правительстве новых мер поддержки бизнеса

В правительстве обсуждаются новые меры по поддержке бизнеса в рамках уже сформированного пакета помощи, сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По ее данным, в первую очередь меры будут направлены на сохранение занятости. Сейчас в новый пакет входят пять видов поддержки, пишет издание:

перезапуск программы кредитования бизнеса на выплату зарплат по нулевой ставке

снижение стоимости льготных кредитов для малого и среднего бизнеса за счет субсидий банкам при условии найма дополнительного персонала (увеличение штата на 10% к декабрю 2021 года)

списание задолженности по налогам и страховым взносам для малого и среднего предпринимательства из наименее восстановившихся отраслей

замораживание кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общепита и бытового обслуживания на уровне 2020 года

переходный налоговый режим для предприятий, которые уже не могут работать по упрощенной системе, но для которых переход на общие правила болезнен и сказывается на ведении бизнеса

Проработкой мер помощи бизнесу и расчетом необходимого бюджетного финансирования займутся Минэкономразвития, Минфин и ФНС совместно с ЦБ и Корпорацией МСП, пишут «Известия». Срок ведомствам был поставлен до 1 марта.

Источник газеты, близкий к кабмину, уточнил, что перечисленные меры еще могут быть скорректированы.