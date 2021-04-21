Путин потребовал найти способ «не наводить тень на плетень» из-за цен

Правительство стремится к созданию рыночных условий для стабилизации цен на продукты, заявил президент. По его мнению, рассчитывать на директивные меры не нужно, поскольку это может привести к пустым полкам, как в Советском Союзе

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Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что одной из задач правительства служит создание рыночных условий для долгосрочной стабилизации цен на продукты. При этом глава государства подчеркнул, что полагаться на директивные меры не нужно. «Мы помним, к чему это приводит — еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советской Союзе, — к пустым полкам», — сказал он.

«Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать», — сказал Путин.

«Есть рыночные механизмы регулирования, нужно их использовать. Только вовремя и в том объеме, который необходим и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает», — добавил президент.

В декабре прошлого года Путин обратил внимание на подорожание сахара и подсолнечного масла. После этого правительство договорилось заморозить на них цены с производителями и торговыми сетями. Позднее также заморозить на два месяца цены на свою продукцию решили производители мяса птицы и яиц. В марте премьер-министр Михаил Мишустин закрепил за конкретными федеральными ведомствами обязанность следить за ценами на определенные товары.