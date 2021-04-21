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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Путин потребовал найти способ «не наводить тень на плетень» из-за цен

Правительство стремится к созданию рыночных условий для стабилизации цен на продукты, заявил президент. По его мнению, рассчитывать на директивные меры не нужно, поскольку это может привести к пустым полкам, как в Советском Союзе
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что одной из задач правительства служит создание рыночных условий для долгосрочной стабилизации цен на продукты. При этом глава государства подчеркнул, что полагаться на директивные меры не нужно. «Мы помним, к чему это приводит — еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советской Союзе, — к пустым полкам», — сказал он.

«Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать», — сказал Путин.

«Есть рыночные механизмы регулирования, нужно их использовать. Только вовремя и в том объеме, который необходим и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает», — добавил президент.

Эксперты оценили потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло
Бизнес
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

В декабре прошлого года Путин обратил внимание на подорожание сахара и подсолнечного масла. После этого правительство договорилось заморозить на них цены с производителями и торговыми сетями. Позднее также заморозить на два месяца цены на свою продукцию решили производители мяса птицы и яиц. В марте премьер-министр Михаил Мишустин закрепил за конкретными федеральными ведомствами обязанность следить за ценами на определенные товары.

В Кремле заявили, что властям удается держать ситуацию с ценами на продукты под контролем. По мнению Путина, ограничения не снижают потенциал отраслей. «Речь идет об ограничениях, связанных с извлечением сверхприбылей. И здесь ничего страшного нет», — сказал он 11 марта. В конце марта власти продлили заморозку цен на сахар на два месяца, а на подсолнечное масло — до октября.

Против административного регулирования цен неоднократно выступала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Еще в декабре она говорила, что такие меры должны быть краткосрочными. Если их продлить, это «законсервирует» дисбаланс спроса и предложения и даже может привести к его росту, поскольку демотивирует производителей инвестировать в производство. В апреле Набиуллина заявила, что необходимо как можно быстрее отказываться от административного ограничения цен, так как эта мера искажает ценовые индикаторы и препятствует развитию производства.

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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов в декабре указывал, что прямое ограничение цены без учета расходов нарушает законы рыночной экономики. Из-за заморозки цен на подсолнечное масло его производители уже потеряли 15 млрд руб., а по итогам года могут недосчитаться 50 млрд руб., подсчитала консалтинговая компания KPMG.

Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
Владимир Путин цены
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