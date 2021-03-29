Роспотребнадзор отменил запрет на отдых детей в лагерях других регионов

Роспотребнадзор разрешил детям уезжать на отдых в летние лагеря, находящиеся за пределами регионов их проживания, следует из постановления ведомства.

В нем говорится, что отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в регионе отдыха, а также предложений главных санитарных врачей этого региона.

Запрет на отдых в других регионах ведомство ввело летом 2020 года на фоне распространения коронавируса.

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