Общество , 29 мар, 19:45
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Роспотребнадзор отменил запрет на отдых детей в лагерях других регионов
Роспотребнадзор разрешил детям уезжать на отдых в летние лагеря, находящиеся за пределами регионов их проживания, следует из постановления ведомства.
В нем говорится, что отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в регионе отдыха, а также предложений главных санитарных врачей этого региона.
Запрет на отдых в других регионах ведомство ввело летом 2020 года на фоне распространения коронавируса.
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