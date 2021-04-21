Синоптики исключили скорое возвращение тепла в Москву

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В Москве ненадолго потеплеет, а затем снова похолодает до конца апреля, дожди при этом не прекратятся, сообщили опрошенные РБК эксперты.

«Потепление в Москву придет уже завтра; правда, к сожалению, оно окажется недолгим. В столице днем будет до 13–15 градусов, такая погода будет сопровождаться дождями», — сказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

С таким прогнозом согласилась главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова: по ее словам, 23 апреля ожидается потепление до 15–16 градусов.

В четверг, 22 апреля, по словам Поздняковой, дожди ожидаются небольшие, но в пятницу днем усилятся до ливней. В выходные осадки не прекратятся, температура воздуха понизится. В целом, по ее словам, последняя декада апреля будет дождливой.