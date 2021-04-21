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Синоптики исключили скорое возвращение тепла в Москву

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве ненадолго потеплеет, а затем снова похолодает до конца апреля, дожди при этом не прекратятся, сообщили опрошенные РБК эксперты.

«Потепление в Москву придет уже завтра; правда, к сожалению, оно окажется недолгим. В столице днем будет до 13–15 градусов, такая погода будет сопровождаться дождями», — сказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

С таким прогнозом согласилась главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова: по ее словам, 23 апреля ожидается потепление до 15–16 градусов.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В четверг, 22 апреля, по словам Поздняковой, дожди ожидаются небольшие, но в пятницу днем усилятся до ливней. В выходные осадки не прекратятся, температура воздуха понизится. В целом, по ее словам, последняя декада апреля будет дождливой.

«Дожди будут идти почти каждый день, безусловно разные по продолжительности, по интенсивности. <...> Рассчитывать на возвращение сухой и солнечной погоды, которая у нас была еще на прошлой неделе, пока не приходится», — констатировала собеседница РБК.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В то же время Позднякова отметила, что, хотя рассчитывать на потепление в начале следующей недели не приходится, дожди все же пойдут на убыль. По ее прогнозу, значительное количество осадков выпадет в субботу (до 5 мм).

«Погоду будет определять атлантический циклон с запада, но он быстро пройдет нашу территорию и в тыл к нему будет проникать холодный воздух, будут прояснения. И при прояснениях возможно понижение температуры до слабоотрицательных значений», — рассказала синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что прохладная погода распространится и на начало мая. Ночью будет плюс 1–6, днем — плюс 10–15 градусов, ожидаются осадки.

По словам Тишковца, воздух в столичном регионе начнет прогреваться к 4–5 мая, а в День Победы температура может достигнуть 20 градусов тепла.

погода Москва потепление похолодание новости
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