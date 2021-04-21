В США сотрудник полиции застрелил темнокожую 16-летнюю девушку

В американском Колумбусе (штат Огайо) приехавший на вызов полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку Макайю Брайант. Об этом сообщает местный телеканал 10TV со ссылкой на мать и тетю погибшей.

По данным телеканала, сотрудник полиции приехал на место прошествия из-за звонка о попытке нападения с ножом. Тетя погибшей рассказал, что нож в руке был у ее племянницы. Но она взяла его, чтобы защитить себя во время драки с другими людьми, утверждает женщина.

В свою очередь, мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил о гибели женщины, не пояснив подробностей. При этом он отметил, что инцидент был записан на видеокамеру.

«Трагически погибла молодая женщина. Мы не знаем всех деталей», — написал глава города.