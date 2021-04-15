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В США застрелившая афроамериканца экс-полицейская вышла под залог

В американском штате Миннесота экс-офицера полиции Ким Поттер обвинили в непредумышленном убийстве второй степени. При задержании она застрелила 20-летнего афроамериканца Даунта Райта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на прокурора округа Вашингтон Пита Орпута.

Как уточняет телеканал, Поттер грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в $20 тыс. Женщину поместили в тюрьму округа Хеннепин, она вышла под залог. В четверг, 15 апреля по местному времени состоится суд над Поттер.

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Полиция остановила машину афроамериканца Райта в городе Бруклин-Сентер из-за нарушения ПДД. При досмотре выяснилось, что был выдан ордер на его арест. Во время задержания Райт попытался вырваться, после чего в него выстрелила Поттер. Экспертиза доказала, что молодой человек умер от огнестрельного ранения.

Бывший начальник полиции города Тим Гэннон утверждал, что офицер перепутала пистолет с электрошокером и выстрелила случайно. Позже вместе с Поттер он подал в отставку. До этого Поттер проработала в полиции 26 лет.

На фоне нового убийства афроамериканца в Бруклин-Сентере вспыхнули протесты. Митингующие столкнулись с полицией, та применила слезоточивый газ и резиновые пули. В нескольких округах Миннесоты ввели комендантский час.

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